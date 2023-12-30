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Андре Тан підбив підсумки 2023 року

30 грудня 2023 22:15
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Стас Кожушко
Редактор
Андре Тан підбив підсумки 2023 року
Дизайнер Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В останні дні грудня користувачі соцмереж підбивають підсумки року. Подібним поділився і відомий український модельєр Андре Тан

Відповідна публікація з’явилась в його Instagram.

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За словами дизайнера, другий рік повномасштабної війни був для нього складним, страшним, але водночас цікавим і трансформуючим. Андрій Тищенко (справжнє ім’я модельєра) зазначив, що 2023-го він багато приділяв часу навчанню. Йому випала нагода повчитися в Стенфорді, побувати в Кремнієвій долині та відвідати WebSammit.

"А як для українського дизайнера цей рік для мене був досить особливим. Ми з командою показали всьому світу, що українська мода — це не просто тренд, але вона й цікава, талановита і заслуговує на увагу. Ми взяли участь у кількох міжнародних модних показах — Berlin Fashion Week, Copenhagen Fashion Week. І, звичайно, гучний Paris Fashion Week", — зауважив Андре Тан. 

Також Тищенко та його команда відкрили два магазини в Україні і зараз ведуть перемовини про відкриття бутиків в Європі. Не забув у своєму дописі Андре Тан, який живе зараз за кордоном, і про повномасштабну війну на Батьківщині.

"Для мене дуже цінно, що я своєю працею можу зробити свій вклад у популяризацію української культури. Ми воюємо на своєму фронті, і наша культура моди — це один зі способів розповісти світу про нашу країну та її людей. Бо зараз найголовніше — це боротися та проявлятися", — підсумував дизайнер та подякував ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андре Тан долучився до оригінального проєкту. Також ми розповідали, що Андре Тан знову зустрівся з американською світською левицею Періс Гілтон.

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