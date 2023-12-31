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Дантес подвел итоги 2023 года

31 декабря 2023 10:07
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Стас Кожушко
Редактор
Дантес подвел итоги 2023 года
Шоумен Владимир Дантес. Фото: Instagram/volodymyrdantes
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Знаменитости продолжают подводить итоги 2023 года. Не исключением стал и шоумен Владимир Дантес, для которого предыдущие 365 дней вышли достаточно продуктивными.

Соответствующая публикация появилась в его Instagram.

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Итоги 2023 года от Дантеса

Самое главное, что сделал Владимир, по его мнению, это собрал вместе с поклонниками и неравнодушными более 25 млн гривен, которые пошли на ВСУ. Дантес пожелал всем в следующем году иметь силы, веру и возможность удвоить эту сумму.

Также Владимир подытожил, что ему удалось в карьерном развитии. Он выпустил альбом,  успешные хиты, стал артистом года по версии одной из музыкальных премий и отправился в первый тур по Украине. Вдобавок были благотворительный тур "Пожежа" с блогером Алексеем Дурневым, сольные проекты, спектакль "Моя еврейская душа" и вовлеченность в телепроекте "Я люблю Украину". В последнем он является ведущим вместе с Ксенией Мишиной и Юрием Ткачем.

"Это все помогает не сойти с ума, чтобы работать и помогать еще лучше. Еще важное напоминание — без сплочения внутри, нас легко расколоть и победить. Объединяемся, любим друг друга, предателей кенселим (отменяем. — Ред.), побеждаем", — написал Дантес.

Отдельно Владимир поблагодарил свою девушку, бизнесвумен Дашу Кацурину.

"Она с малышами вернулась в Украину и это дает мне еще больше сил и веры в лучшее", — подытожил Дантес.

Напомним, ранее мы писали, что дизайнер Андре Тан подвел итоги 2023 года. Также мы рассказывали, что Дантес эмоционально обратился к украинцам, которые сейчас за границей.

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