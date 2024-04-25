Джозефіна Джексон та Володимир Дантес закликали допомогти тваринами — відео

Акторка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон. Фото: instagram.com/ta.sama.actorka/

Зірка фільмів для дорослих Юлія Сенюк (псевдонім — Джозефіна Джексон) та співак Володимир Дантес об'єдналися заради благодійної мети. Зірки записали ролик, яким закликали допомагати безпритульним тваринам.

Відповідне відео було опубліковане в Instagram.

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Дантес та Джозефіна Джексон об'єдналися заради допомоги тваринам

Акторка та музикант закликали людей долучитися до благодійної ініціативи доволі креативним способом. Зірки записали спільний ролик, на якому озвучили "котячий" фільм для дорослих. Хоча відео вийшло доволі кумедним, воно несе у собі серйозну ідею.

Знаменитості об'єдналися для того, щоб звернути увагу на проблему безконтрольного розмноження безпритульних тварин.

"Ідея незвична, але чи потрібні котам гаряченькі відео? Чи мріють вони знайти пару на все життя, народити кошенят і відчути радість батьківства?" — йдеться в повідомленні.

Володимир Дантес озвучує "котячий" фільм для дорослих. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Джозефіна Джексон озвучує "котячий" фільм для дорослих. Фото: instagram.com/ta.sama.actorka/

Дантес та Джозефіна Джексон закликали своїх шанувальників дати прихисток безпритульним тваринам та допомогти фінансами фонду UAnimals, який займається їх стерилізацією.

Українців шокувала реклама благодійної організації

Думки користувачів соцмереж з приводу креативного ролику розділилися. Багато українців подякували зірками за таку ініціативу, а інші називають ідею відео жахливою.

"Я вважаю, що це незвично і прикольно. І хоч якось приверне увагу людей до цієї проблеми. Бо зазвичай всім п*фіг".

"Чудова ідея для контенту і дуже важлива тема, дякую, що піклуєтеся про тваринок і пояснюєте важливість таких кроків. Ви круті!"

"Сором. Діти можуть бути підписані на вас. Це не креативно".

"Ідея хороша, реклама креативна, але бридотна".

Коментарі під публікацією фонду UAnimals. Фото: скриншот Instagram

Нагадаємо, ми раніше писали, що зіркова пара Володимир Дантес і Даша Кацуріна прийшли підтримати родичів полонених азовців. А Джозефіна Джексон придбала подарунок для військових з ампутаціями.