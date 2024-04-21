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Джозефіна Джексон розсекретила свій заробіток у фільмах для дорослих

21 квітня 2024 13:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джозефіна Джексон розповіла про свої доходи — відео
Акторка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон. Фото: instagram.com/ta.sama.backup/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Зірка фільмів для дорослих Юлія Сенюк (псевдонім — Джозефіна Джексон) зізналася про те, як батьки ставляться до її професії. Зірка також розсекретила свій заробіток від зйомок.

Про це вона розповіла в інтерв'ю BBC News Україна.

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Джозефіна Джексон про свій дохід

Акторка розповіла про те, що батьки прийняли її професію. Юлія Сенюк почала зніматися у "полуничці" вже у дорослому і свідомому віці, тож рідним залишалося лише прийняти її вибір.

"Ми з ними це не обговорюємо. Я доросла людина. По-перше, я почала зніматися у дорослому віці. По-друге, я в сім'ї єдина дитина. Тому, я не думаю, що це хороша ідея, втрачати єдину дитину заради якихось своїх вподобань. Єдине, що вони могли зробити, прийняти це або втратити дитину. Звичайно, прийняли. А хто хоче втрачати свою дитину через якісь дурні амбіції?", — розповіла вона.

Акторка зізналася, що зараз на місяць заробляє приблизно 20 тисяч доларів. Однак Сенюк ставиться до зйомок як до роботи і не отримує від неї задоволення. 

"Це не приносить прям багато задоволення. Сам процес мені не подобається, у мене немає інстинктивних бажань як у тварин, коли тобі байдуже, де, як і з ким. Мені потрібна близькість, приватність. Для мене це тільки робота на камеру", — додала Джозефіна Джексон.

Під час повномасштабного вторгнення РФ Юлія Сенюк  активно допомагає захисникам. Зірка регулярно створює благодійні збори  та донатить власні кошти на потреби військових. Також акторка відвідує поранених бійців у реабілітаційних центрах та разом з ними займається спортом.

Нагадаємо, Джозефіна Джексон показала свого коханого та зізналася про те, як він ставиться до її професії. Також акторка фільмів для дорослих взяла участь у благодійному проєкті.

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