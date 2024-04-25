Джозефина Джексон и Владимир Дантес призвали помочь животными.

Актриса фильмов для взрослых Джозефина Джексон. Фото: instagram.com/ta.sama.actorka/

Звезда фильмов для взрослых Юлия Сенюк (псевдоним Джозефина Джексон) и певец Владимир Дантес объединились ради благотворительной цели. Звезды записали ролик, которым призывали помогать бездомным животным.

Соответствующее видео было опубликовано в Instagram.

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Дантес и Джозефина Джексон объединились для помощи животным

Актриса и музыкант призвали людей приобщиться к благотворительной инициативе довольно креативным способом. Звезды записали общий ролик, на котором озвучили "кошачий" фильм для взрослых. Хотя видео получилось довольно забавным, оно несет в себе серьезную идею.

Знаменитости объединились для того, чтобы обратить внимание на проблему бесконтрольного размножения бездомных животных.

"Идея необычная, но нужны ли котам горяченькие видео? Мечтают ли они найти пару на всю жизнь, родить котят и почувствовать радость отцовства?" – говорится в сообщении.

Владимир Дантес озвучивает "кошачий" фильм для взрослых. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Джозефина Джексон озвучивает "кошачий" фильм для взрослых. Фото: instagram.com/ta.sama.actorka/

Дантес и Джозефина Джексон призвали своих поклонников дать кров бездомным животным и помочь финансам фонду UAnimals, который занимается их стерилизацией.

Украинцев шокировала реклама благотворительной организации

Мнения пользователей соцсетей по поводу креативного ролика разделились. Многие украинцы поблагодарили звезд за такую инициативу, а другие называют идею видео ужасной.

"Я считаю что это необычно и прикольно. И хоть как-то привлечет внимание людей к этой проблеме. Потому что обычно всем п*фиг".

"Великолепная идея для контента и очень важная тема, спасибо, что заботитесь о животных и объясняете важность таких шагов. Вы круты!"

"Стыд. Дети могут быть подписаны на вас. Это не креативно".

"Идея хорошая, реклама креативная, но гадкая".

Комментарии под публикацией фонда UAnimals. Фото: скриншот Instagram

Напомним, мы ранее писали, что звездная пара Владимир Дантес и Даша Кацурин пришли поддержать родственников пленных азовцев. А Джозефина Джексон приобрела подарок для военных с ампутациями.