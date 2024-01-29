Даша Астаф'єва показала спокусливі фото і розповіла, чому не співає

Співачка Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva

Співачка Даша Астаф'єва веде свій YouTube-канал, з'являється у різних шоу і займається волонтерством, проте вона вже кілька років як закинула свою основну діяльність — сцену.

Чому вона не співає розповіла у своєму Instagram.

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"Можливо, я повернуся"

Пів року тому Даша Астаф'єва розповіла, що не може співати, адже їй пошкодили під час операції нерв, який розташований біля зв’язок.

Проте тоді вона сказала, що буде лікуватися і все ж збирається колись повернутися на сцену.

Тепер співачка назвала іншу причину. Її розповіла у дописі зі свіжими спокусливими фото у колготках в сітку.

"Ледь не щодня мене питають, чи не хочу я повернутися на сцену. Зараз я відчуваю, що ні. Із розбитим серцем постійно відмовляю запитам на виступи. Не до веселих пісень і яскравого вбрання. Уявіть, зранку обстріл, а ввечері я в костюмі напівоголеного зайця заводжу своє: "Аво-авокадо, ммм", — пояснила Астаф'єва.

У той самий час вона зауважила, що не проти того, що інші артисти продовжують працювати.



"Люди заробляють гроші, платять податки, дають робочі місця, збирають гроші на армію — усе це зараз надважливо. І тим більш їхня робота корисна для українців — від одного "Єдиного марафону" можна стріхою потекти, треба споживати різний український контент, і розважальний теж", — поділилася своєю думкою виконавиця.

Співачка Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva

Але себе, каже, зараз на сцені "не відчуває". Проте хоче робити те, що, на її думку, зараз є актуальним.

"Мені хочеться створювати не лише розважальний та освітній українській контент, але й бути частиною "зрізу часу". Бути потрібною та корисною сьогодні, аби завтра це теж мало сенс", — написала Даша, додавши, що можливо повернеться на сцену після нашої перемоги.

Прихильники ж підтримали артистку. Багато хто зауважив, що Даша Астаф'єва відкрилася для них зовсім з нового боку після початку повномасштабної війни. Тепер її сприймають не як зірку Playboy, а як глибоку і мудру жінку.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва засвітила бездоганну фігуру у прозорій сукні.

Також ми писали, що Даша Астаф'єва у піджаку на голе тіло закликала не замовчувати війну.