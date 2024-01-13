Даша Астаф'єва засвітила бездоганну фігуру у прозорій сукні

Ведуча Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Ведуча Даша Астаф'єва поділилася з підписниками серією спокусливих світлин. На чорно-білих знімках красуня зображена у чорній прозорій сукні з прикрасами.

Фото Астаф'єва опублікувала у своєму Instagram.

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Зірка відповідним чином привертає увагу до своєї роботи, ведуча записує аудіо-книжки. Зірка навіть поцікавилася, що б хотілося почути її фоловерам.

Ведуча Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Ведуча Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Ведуча Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

"Готуюсь до запису аудіо-версії нової книжки, біографічної. І одразу бачу себе, в кожному розділі. Тому люблю, бо історії українських людей завжди перетинаються місцями, подіями, пристрастями, навіть дивами! Сльози, через сміх, і навпаки.Діліться, чия біографія в саме серце для вас?", — говорить Даша Астаф'єва.

Прихильники поділилися своїми думками, але здебільшого говорили про зовнішність зірки.

"Даша, Ви для мене українська Моніка Белуччі".

"Даша — викрадачка сердець".

"Богиня Воїтельниця", — коментують підписники.

Не дивлячись на багато комплтіментів, Даша Астаф'єва раніше зізнавалася, що її минулі стосунки були невдалмим. Чоловіки ображали її, не сприймали серйозно й очікували, що вона буде такою ж ідеальною, як на екрані.

"Мені постійно здавалося, що мене неможливо полюбити, що мені створили образ ідеальної жінки, яка тільки займається сексом. Половина моїх хлопців казали: "А що ти хотіла? Ти пів життя роздягалася". У мене було дуже погано із самооцінкою, і я розумію це тільки зараз", — зізналася зірка.

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