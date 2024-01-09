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Даша Астаф'єва у піджаку на голе тіло закликала не замовчувати війну

9 січня 2024 12:25
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Даша Астаф'єва у піджаку на голе тіло закликала не замовчувати війну
Ведуча Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Нещодавно Даша Астаф'єва емоційно звернулася до українців, які просять не публікувати моторошні фото війни. Ведуча гнівно відреагувала на цей заклик і сьогодні вирішила пояснити свою позицію.

Про це сатало відомо з соцмереж зірки.

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За словами Даші, "Дякую за позицію" пролунало більше ніж 1000 разів у особистих повідомленнях, завдяки відомим відео, після порад не публікувати злочини росіян та смерті цивільних, бо, мовляв, українці й самі це бачать, а іноземці від цього "шарахаються й панікують". Ведуча переконана, що українцям варто зрозуміти просту річ: світ втрачає "інтерес" до нас.

 

Ведуча Даша Астаф'єва прокоментувала замовчування війни. Фото: instagram.com/da_astafieva/
Ведуча Даша Астаф'єва прокоментувала замовчування війни. Фото: instagram.com/da_astafieva/

"Звучить жахливо, утім так воно і є. Усі ахнули, підтримали, поспостерігали та, зрештою, пішли далі. Це не їхня війна. У нас і далі вмирають люди від рук тварин із боліт, а в них на обкладинці — Тейлор Свіфт. Деякі іноземці взагалі думають, що наша війна скінчилася, бо її перестало висвітлювати національне телебачення, а хтось просто не цікавиться нами, адже читати про концерти Бейонсе приємніше, ніж про геноцид українців, братські могили та насильство над полоненими. Але — б*ядь! Нічого не скінчилося! Війна триває! Наша місія — транслювати її світу. Показувати "страшні картинки", писати про воєнні злочини росіян, поширювати історії воїнів англійською. Хто, як не ми? Кому це треба?", — говорить зірка.

Замовчування війни, на думку Даші, — це злочин. Світ має бачити те, що Росія робить кожного дня.

 

Ведуча Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/
Ведуча Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

 

Ведуча Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/
Ведуча Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

"Тільки так ми впливатимемо на ставлення людей до нашого ворога і зменшуватимемо лояльність до росіян. Усе просто: чим більше іноземців знають правду, тим більше світова спільнота підтримує нас, а міжнародні політики допомагають нам гасити окупантів. Вважайте, кожен репост зберігає життя. Я розумію, хочеться бути радісним і зручним. Хочеться транслювати ресторани й "Бурдж Халіфа" у вогниках", — говорить Даша і додає, що "замовчувати війну, аби не зіпсувати свою "пінтерестну" сторінку — це нелюдське паскудство й жорстокість".

Нагадаємо, Астаф'єва звернулась до українців, які зустрічають Різдво без рідних.

Раніше Даша Астаф'єва з серпом приміряла образ міфічної істоти.

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