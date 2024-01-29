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Даша Астафьева показала соблазнительные фото и рассказала, почему не поет

29 января 2024 19:25
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Даша Астафьева показала соблазнительные фото и рассказала, почему не поет
Певица Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Певица Даша Астафьева ведет свой YouTube-канал, появляется в разных шоу и занимается волонтерством, однако она уже несколько лет как забросила свою основную деятельность — сцену.

Почему она не поет рассказала в своем Instagram.

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"Возможно, я вернусь"

Полгода назад Даша Астафьева рассказала, что не может петь, ведь ей повредили во время операции нерв, расположенный возле связок.

Однако тогда она сказала, что будет лечиться и все же собирается когда-нибудь вернуться на сцену.

Теперь певица назвала другую причину. Ее рассказала в публикации со свежими соблазнительными фото в колготках в сетку.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dasha Astafieva (@da_astafieva)

"Едва ли не каждый день меня спрашивают, не хочу ли я вернуться на сцену. Сейчас я чувствую, что нет. С разбитым сердцем постоянно отказываю запросам на выступления. Не до веселых песен и ярких нарядов. Представьте, утром обстрел, а вечером я в костюме полуобнаженного зайца завожу свое: "Аво-авокадо, ммм", — объяснила Астафьева.

В то же время она отметила, что не против того, что другие артисты продолжают работать.

"Люди зарабатывают деньги, платят налоги, дают рабочие места, собирают деньги на армию — все это сейчас очень важно. И тем более их работа полезна для украинцев — от одного "Єдиного марафону" можно крышей поехать, нужно потреблять разный украинский контент, и развлекательный тоже", — поделилась своим мнением исполнительница.

 

Даша Астафева
Певица Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Но себя, говорит, сейчас на сцене не чувствует. Однако хочет делать то, что, по ее мнению, сейчас актуально.

"Мне хочется создавать не только развлекательный и образовательный украинский контент, но и быть частью "срезом времени". Быть нужной и полезной сегодня, чтобы завтра это тоже имело смысл", — написала Даша, добавив, что, возможно, вернется на сцену после нашей победы.

Поклонники же поддержали артистку. Многие заметили, что Даша Астафьева открылась для них совсем с новой стороны после начала полномасштабной войны. Теперь ее воспринимают не как звезду Playboy, а как глубокую и мудрую женщину.

Напомним, Даша Астафьева показала безупречную фигуру в прозрачном платье.

Также мы писали, что Даша Астафьева в пиджаке на голое тело призвала не умалчивать о войне.

Даша Астафьева
шоу-бизнес
украинские звезды

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