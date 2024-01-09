Даша Астафьева в пиджаке на голое тело призвала не умалчивать о войне

Ведущая Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Недавно Даша Астафьева эмоционально обратилась к украинцам, которые просят не публиковать жуткие фото войны. Ведущая гневно отреагировала на этот призыв, и сегодня решила объяснить свою позицию.

Об этом стало известно из соцсетей звезды.

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По словам Даши, "Спасибо за позицию" прозвучало более 1000 раз в личных сообщениях, благодаря известному видео, после советов не публиковать преступления россиян и смерти гражданских, потому что, мол, украинцы и сами это видят, а иностранцы от этого "шарахаются и паникуют" . Ведущая убеждена, что украинцам следует понять простую вещь: мир теряет "интерес" к нам.

Ведущая Даша Астафьева прокомментировала замалчивание войны. Фото: instagram.com/da_astafieva/

"Звучит ужасно, но так оно и есть. Все ахнули, поддержали, понаблюдали и, наконец, пошли дальше. Это не их война. У нас и дальше умирают люди от рук животных из болот, а у них на обложке — Тейлор Свифт. Некоторые иностранцы вообще думают, что наша война кончилась, потому что ее перестало освещать национальное телевидение, а кто-то просто не интересуется нами, ведь читать о концертах Бейонсе приятнее, чем о геноциде украинцев, братских могилах и насилии над пленными. Но б*ядь! Ничего не кончилось! Война продолжается! Наша миссия — транслировать ее миру. Показывать "страшные картинки", писать о военных преступлениях русских, распространять истории воинов на английском. Кто если не мы? Кому это нужно?",— говорит звезда.

Замалчивание войны, по мнению Даши, – это преступление. Мир должен видеть, что Россия делает каждый день.

Ведущая Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Ведущая Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

"Только так мы будем влиять на отношение людей к нашему врагу и уменьшать лояльность к россиянам. Все просто: чем больше иностранцев знают правду, тем больше мировое сообщество поддерживает нас, а международные политики помогают нам гасить оккупантов. Считайте, что каждый репост сохраняет жизнь. Я понимаю, хочется быть радостным и удобным. Хочется транслировать рестораны и "Бурдж Халифа" в огоньках", — говорит Даша и добавляет, что "умалчивать войну, чтобы не испортить свою "пинтерестную" страницу — это бесчеловечная гадость и жестокость".

Напомним, Астафьева обратилась к украинцам, встречающим Рождество без родных.

Раньше Даша Астафьева с серпом примеряла образ мифического существа.