Даша Кацуріна показала, як відпочиває з Дантесом, дітьми і батьками
Даша Кацуріна і Володимир Дантес поїхали відпочивати у Карпати великою компанією. Там вони активно проводять час: катаються на лижах і вивчають місцеві традиції.
Фото і відео з відпочинку бізнесвумен ділиться в Instagram.
Родинний відпочинок
Зіркова пара Даша Кацуріна і Володимир Дантес вирушили на відпочинок у Карпати разом з дітьми Даші — Сашею та Іваном, а також з її батьками і мамою співака.
Дівчина активно демонструє довгоочікуваний відпочинок у сторіс. Вона показала, як її донька готується до спуску на лижах разом з Дантесом і власне процес спуску.
Після активних катань родина вчилася робити традиційне частування — сирного коника. Судячи зі сторіс, і дітям і дорослим готувати цю цікаву страву дуже сподобалося.
А увечері вся родина зібралася за столом, щоб пограти у настольні ігри.
Це, до речі, перший відпочинок Дантеса і Кацуріною разом з їхніми батьками. Вірогідно, їхні стосунки стають все серйознішими.
Нагадаємо, Дантес підбив підсумки 2023 року.
Також ми писали, що Кацурін розповів, що Дорофєєва здійснила його давню мрію.
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