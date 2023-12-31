Даша Кацуріна показала, як відпочиває з Дантесом, дітьми і батьками

Даша Кацуріна в Карпатах. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацуріна і Володимир Дантес поїхали відпочивати у Карпати великою компанією. Там вони активно проводять час: катаються на лижах і вивчають місцеві традиції.

Фото і відео з відпочинку бізнесвумен ділиться в Instagram.

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Зіркова пара Даша Кацуріна і Володимир Дантес вирушили на відпочинок у Карпати разом з дітьми Даші — Сашею та Іваном, а також з її батьками і мамою співака.

Скриншот зі сторіс instagram.com/dasha_katsurina

Дівчина активно демонструє довгоочікуваний відпочинок у сторіс. Вона показала, як її донька готується до спуску на лижах разом з Дантесом і власне процес спуску.

Скриншот зі сторіс instagram.com/dasha_katsurina

Після активних катань родина вчилася робити традиційне частування — сирного коника. Судячи зі сторіс, і дітям і дорослим готувати цю цікаву страву дуже сподобалося.

Скриншот зі сторіс instagram.com/dasha_katsurina

Скриншот зі сторіс instagram.com/dasha_katsurina

А увечері вся родина зібралася за столом, щоб пограти у настольні ігри.

Скриншот зі сторіс instagram.com/dasha_katsurina

Це, до речі, перший відпочинок Дантеса і Кацуріною разом з їхніми батьками. Вірогідно, їхні стосунки стають все серйознішими.

Нагадаємо, Дантес підбив підсумки 2023 року.

Також ми писали, що Кацурін розповів, що Дорофєєва здійснила його давню мрію.