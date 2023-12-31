Даша Кацурина показала, как отдыхает с Дантесом, детьми и родителями
Даша Кацурина и Владимир Дантес отправились отдыхать в Карпаты большой компанией. Там они активно проводят время: катаются на лыжах и изучают местные традиции.
Фото и видео с отдыха бизнесвумен делится в Instagram.
Семейный отдых
Звездная пара Даша Кацурина и Владимир Дантес отправились на отдых в Карпаты вместе с детьми Даши – Сашей и Иваном, а также с ее родителями и мамой певца.
Девушка активно демонстрирует долгожданный отдых в сторис. Она показала, как ее дочь готовится к спуску на лыжах вместе с Дантесом и процесс спуска.
После активных катаний семья училась делать традиционное угощение — сырную лошадку. Судя по сторис, и детям и взрослым готовить это интересное блюдо очень понравилось.
Вечером вся семья собралась за столом, чтобы поиграть в настольные игры.
Это, кстати, первый отдых Дантеса и Кацуриной вместе с их родителями. Кажется, их отношения становятся все серьезнее.
Напомним, Дантес подвел итоги 2023 года.
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