Даша Кацурина показала, как отдыхает с Дантесом, детьми и родителями

Даша Кацурин в Карпатах. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацурина и Владимир Дантес отправились отдыхать в Карпаты большой компанией. Там они активно проводят время: катаются на лыжах и изучают местные традиции.

Фото и видео с отдыха бизнесвумен делится в Instagram.

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Звездная пара Даша Кацурина и Владимир Дантес отправились на отдых в Карпаты вместе с детьми Даши – Сашей и Иваном, а также с ее родителями и мамой певца.

Скриншот со сторис instagram.com/dasha_katsurina

Девушка активно демонстрирует долгожданный отдых в сторис. Она показала, как ее дочь готовится к спуску на лыжах вместе с Дантесом и процесс спуска.

Скриншот со сторис instagram.com/dasha_katsurina

После активных катаний семья училась делать традиционное угощение — сырную лошадку. Судя по сторис, и детям и взрослым готовить это интересное блюдо очень понравилось.

Скриншот со сторис instagram.com/dasha_katsurina

Скриншот со сторис instagram.com/dasha_katsurina

Вечером вся семья собралась за столом, чтобы поиграть в настольные игры.

Скриншот со сторис instagram.com/dasha_katsurina

Это, кстати, первый отдых Дантеса и Кацуриной вместе с их родителями. Кажется, их отношения становятся все серьезнее.

Напомним, Дантес подвел итоги 2023 года.

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