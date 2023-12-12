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Кацурін розповів, що Дорофєєва здійснила його давню мрію

12 грудня 2023 17:31
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Кацурін розповів, що Дорофєєва здійснила його давню мрію
Надя Дорофєєва і Міша Кацурін. Фото: instagram.com/misha_katsurin
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Міша Кацурін опублікував зворушливий допис, який присвятив своїй дружині Наді Дорофєєвій. Він розповів про сюрприз, який днями зробила йому кохана і неймовірно здивувала його. 

Про це написав у своєму Instagram

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Здійснила вже не першу мрію

Виявилося, що крім туру, репетицій, випуску нової пісні за останні тижні Надя Дорофєєва встигла ще і здійснити мрію свого коханого чоловіка. 

9 грудня DOROFEEVA мала великий благодійний концерт у Києві на якому одну з пісень виконувала разом зі своїм чоловіком.

 

Михайло Кацурін розповів, що перед концертом вона подарувала йому те, про що він мріяв зі студентських років і у той момент, коли він цього найменш очікував. 

"Бачите медову гітару у моїх руках? Це американський Gibson Les Paul 2011 року. Я мріяв про такий з універа. 
В суботу приїжджаю на саунд чек, виходжу на сцену, питаю, яку гітару брати, зʼявляється Надя з Гібсоном в руках і каже: бери цю, вона твоя", — розповів чоловік.

 

Михайло Кацурін
Скриншот з instagram.com/misha_katsurin

Він був дуже здивований, адже знав, що у Наді зазвичай навіть не було часу поїсти. 

"Як? Я бачив скільки часу займає підготовка до сольніка. У людини не було часу на обід, а така гітара не продається просто в магазині, тут конкретно треба займатися пошуками. Тобто на обід часу не було, а на Les Paul було?" — дивувався у дописі Міша. 

 

Скриншот з instagram.com/misha_katsurin

За такий неймовірний сюрприз Кацурін подякував коханій. 

"За одну маленьку суботу крихітна Надя зібрала величезну Стерео плазу, дала фантастичне шоу, від якого і досвідчені присіли, зібрала 3 мільйони гривень на підтримку Азову, а також здійснила мрію свого чоловіка. Вже не першу", — додав ресторатор. 

Він завершив допис зізнанням у коханні своїй дружині. Надю такі слова дуже розчулили.

 

Коментар Наді Дорофєєвої. Скриншот з instagram.com/misha_katsurin

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшов благодійний концерт DOROFEEVA.

Також ми розповідали, що Дорофєєва розповіла, як проводить час з дітьми Кацуріна. 

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