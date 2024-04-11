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Даша Квіткова відповіла на плітки про новий роман

11 квітня 2024 01:12
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Даша Квіткова відреагувала на плітки про роман з Максимом Лавриненко — деталі
Українська блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram/kvittkova
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Блогерка Даша Квіткова спростувала плітки про її роман з засновником Telegram-каналу "Труха" Максимом Лавриненко. Вона запевнила підписників, що її серце вільне, як і раніше.

Про це вона розповіла в Instagram.

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Блогерка відкинула плітки про її роман з заможним Максимом Лавриненко. Вона заявила, що абсолютно вільна. Втім, якщо щось зміниться, то повідомить підписників.

"Я не у відносинах і не зустрічалась ні з ким. Моє серце не зайнято. У мене все добре. Коли щось зміниться і я зрозумію, що це серйозно — я дам вам знати", — написала дівчина.

Реакція Даша Квіткової. Фото: instagram/kvittkova
Реакція Даші Квіткової. Фото: instagram/kvittkova

Що передувало пліткам про роман

Український блогер Богдан Беспалов розповів у своєму новому випуску інсайдерську інформацію. Йому очевидець написав про ймовірні стосунки Квіткової і Лавриненко.

"Вже кілька разів у нашому ЖК бачили Квіткову разом з Максимом Лавриненком. Поцікавились в оточенні Даші, вона розумна дівчина, висновки усі зробила після Добриніна і тепер не робить свої стосунки жодним чином публічними. Максим від Даші мліє, в неї теж є симпатія, але й меркантильні цілі. Зв'язки Максима можуть вивести Квіткову на зовсім інший рівень життя", — написав інсайдер Беспалову.

Максим Лавриненко — заснував  Telegram-канал "Труха", який, за його словами, приносить прибуток у розмірі 300-500 тисяч доларів на місяць. Він на роман відреагував рекламним постом. У такий спосіб він монетизував зручний інфпривід.

Бізнесмен Максим Лавриненко і блогерка Даша Квіткова. Фото: скріншот випуску Богдана Беспалова
Бізнесмен Максим Лавриненко і блогерка Даша Квіткова. Фото: скріншот випуску Богдана Беспалова

Нагадаємо, ми розповідали ще більше деталей про цей скандал. Також Даша Квіткова знялась в спокусливій фотосесії — дивитися.

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