Даша Квиткова отреагировала на сплетни о романе с Максимом Лавриненко — детали

Украинский блогер Даша Квиткова. Фото: instagram/kvittkova

Блогер Даша Квиткова опровергла сплетни о ее романе с основателем Telegram-канала "Труха" Максимом Лавриненко. Она заверила подписчиков, что ее сердце свободно по-прежнему.

Об этом она рассказала в Instagram.

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Блогер отбросила сплетни о ее романе с состоятельным Максимом Лавриненко. Она заявила, что совершенно свободна. Впрочем, если что-нибудь изменится, то сообщит подписчикам.

"Я не в отношениях и не встречалась ни с кем. Мое сердце не занято. У меня все хорошо. Когда что-то изменится и я пойму, что это серьезно — я дам вам знать", — написала девушка.

Реакция Даши Квитковой. Фото: instagram/kvittkova

Что предшествовало сплетням о романе

Украинский блогер Богдан Беспалов рассказал в своем новом выпуске инсайдерскую информацию. Ему очевидец написал о возможных отношениях Квитковой и Лавриненко.

"Уже несколько раз в нашем ЖК видели Квиткову вместе с Максимом Лавриненко. Поинтересовались в окружении Даши, она умная девушка, выводы все сделала после Добрынина и теперь не делает свои отношения никоим образом публичными. Максим от Даши млеет, у нее тоже есть симпатия, но и меркантильные цели. Связи Максима могут вывести Квиткову на совсем другой уровень жизни", — написал инсайдер Беспалову.

Максим Лавриненко — основал Telegram-канал "Труха", который по его словам приносит прибыль в размере 300-500 тысяч долларов в месяц. Он на роман отреагировал рекламным постом. Таким образом, он монетизировал удобный инфоповод.

Бизнесмен Максим Лавриненко и блогер Даша Квиткова. Фото: скриншот выпуска Богдана Беспалова

Напомним, мы рассказывали еще больше подробностей об этом скандале. Также Даша Квиткова снялась в соблазнительной фотосессии — смотреть.