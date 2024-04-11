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Даша Квиткова закрутила новый роман с очень богатым украинцем — кто он

11 апреля 2024 00:24
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Даша Квиткова закрутила новый роман – кто он
Украинский блогер Даша Квиткова. Фото: instagram/kvitkova
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Блогер-миллионник Даша Квиткова закрутила новый роман. Она предположительно встречается с основателем Telegram-канала "Труха" — Максимом Лавриненко.

Об этом рассказали инсайдеры блогеру Богдану Беспалову.

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Даша Квиткова встречается с Максимом Лавриненко

Украинскому блогеру Богдану Беспалову написал инсайдер, видевший вместе Дашу с Максимом в одном столичном ЖК. Вероятно, они встречаются.

"Богдан, привет. Имею для тебя инсайд: уже несколько раз в нашем ЖК видели Квиткову вместе с Максимом Лавриненко. Поинтересовались в окружении Даши, она умная девушка, выводы все сделала после Добрынина и теперь не делает свои отношения никоим образом публичными. Максим от Даши млеет, у нее тоже есть симпатия, но и меркантильные цели. Связи Максима могут вывести Квиткову на совсем другой уровень жизни", — написал инсайдер Беспалову.

Впрочем, Квиткова ничего об отношениях не рассказывает. Она только несколько раз говорила, что имеет достаточно внимания от мужчин.

Кто такой Максим Лавриненко

Он основал Telegram-канал "Труха", который, по его словам, приносит прибыль в размере 300-500 тысяч долларов в месяц.

Также известно, что Максим учился в лицее искусств на "хореографии" и почти 10 лет оттанцевал. Говорил, что это не его желание, а родителей. Имеет образование психолога.

Бизнесмен Максим Лавриненко и блоггер Даша Квиткова. Фото: скриншот выпуска Богдана Беспалова
Бизнесмен Максим Лавриненко и блогер Даша Квиткова. Фото: скриншот выпуска Богдана Беспалова

Напомним, блогер Даша Квиткова рассказала о холодных отношениях с бывшим мужем. Также девушка шокировала признанием, почему бы никогда не пошла на свидание с голливудским актером Леонардо Ди Каприо.

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