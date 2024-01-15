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Даша Квіткова зізналася, чи пішла б із Ді Капріо на побачення

15 січня 2024 21:34
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Стас Кожушко
Редактор
Даша Квіткова зізналася, чи пішла б із Ді Капріо на побачення
Блогерка Даша Квіткова. Скриншот: YouTube/Dasha_Astafieva
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Торік блогерка Даша Квіткова розлучилася із шоуменом Нікітою Добриніним. З того часу в соцмережах її часто запитують про особисте життя. Про це запитала блогерка Даша Астаф’єва, а також запропонувала кандидатури знаменитих чоловіків для побачення. 

Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі Астаф’євої.

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З ким Квіткова пішла б на побачення

У новому випуску шоу "Такі страви" Астаф'єва та Квіткова готували не тільки коропа з грибами за рецептом з книги Осипи Заклинської "Нова кухня вітамінова". Але й говорили про життя. Астаф’єва запропонувала Квітковій вікторину, в рамках якої ексдружина Добриніна мала відповісти, хто із закордонних зірок їй подобається. 

Так, наприклад, Даша не пішла б на побачення з оскароносним актором Леонардо Ді Капріо. Не секрет, що голлівудська зірка зустрічається переважно з молодими моделями, з якими, зазвичай, розстається, коли тим виповнюється 25 років. 

"Бо він вічний холостяк. Напевно б, не пішла. Вони несерйозні, ці вічні холостяки. Знаю, бо підглядаю, читаю. Знаю, що в мене вже вік", — зізналась Квіткова. 

Даша не пішла б на побачення і з Джастіном Бібером. Для неї він виглядає ще наче "дитина". А ось співака, актора Гаррі Стайлса Квіткова була б рада бачити у своїй компанії. Ба більше — виявляється, одне з її татуювань таке саме, який має екссоліст популярного гурту One Direction. 

Також своє "так" на побачення Квіткова сказала б акторам Джейсону Момоа та Тому Гарді. 

Британський актор Том Гарді. Фото: Instagram/tomhardy

Нагадаємо, раніше ми писали, що Квіткова прокоментувала вирок суду після гучної ДТП. Також ми розповідали, що ніколи не рекламує Даша Квіткова.

Даша Квіткова
Леонардо Ді Капріо
українські зірки
Гаррі Стайлс

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