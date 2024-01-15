Даша Квіткова зізналася, чи пішла б із Ді Капріо на побачення

Блогерка Даша Квіткова. Скриншот: YouTube/Dasha_Astafieva

Торік блогерка Даша Квіткова розлучилася із шоуменом Нікітою Добриніним. З того часу в соцмережах її часто запитують про особисте життя. Про це запитала блогерка Даша Астаф’єва, а також запропонувала кандидатури знаменитих чоловіків для побачення.

Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі Астаф’євої.

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З ким Квіткова пішла б на побачення

У новому випуску шоу "Такі страви" Астаф'єва та Квіткова готували не тільки коропа з грибами за рецептом з книги Осипи Заклинської "Нова кухня вітамінова". Але й говорили про життя. Астаф’єва запропонувала Квітковій вікторину, в рамках якої ексдружина Добриніна мала відповісти, хто із закордонних зірок їй подобається.

Так, наприклад, Даша не пішла б на побачення з оскароносним актором Леонардо Ді Капріо. Не секрет, що голлівудська зірка зустрічається переважно з молодими моделями, з якими, зазвичай, розстається, коли тим виповнюється 25 років.

"Бо він вічний холостяк. Напевно б, не пішла. Вони несерйозні, ці вічні холостяки. Знаю, бо підглядаю, читаю. Знаю, що в мене вже вік", — зізналась Квіткова.

Даша не пішла б на побачення і з Джастіном Бібером. Для неї він виглядає ще наче "дитина". А ось співака, актора Гаррі Стайлса Квіткова була б рада бачити у своїй компанії. Ба більше — виявляється, одне з її татуювань таке саме, який має екссоліст популярного гурту One Direction.

Також своє "так" на побачення Квіткова сказала б акторам Джейсону Момоа та Тому Гарді.

Британський актор Том Гарді. Фото: Instagram/tomhardy

Нагадаємо, раніше ми писали, що Квіткова прокоментувала вирок суду після гучної ДТП. Також ми розповідали, що ніколи не рекламує Даша Квіткова.