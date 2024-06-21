Давид Петросян висловився про проблеми в українських театрах — деталі

Український режисер Давид Петросян. Фото: Вальдемар Горлушко

Український режисер Давид Петросян, який ставить вистави в театрі імені Івана Франка, розповів про життя "за кулісами". Він вважає, що система роботи акторів у держструктурі занадто застаріла.

Про це він розповів виданню "ТиКиїв".

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Режисер зізнався, що те, що він працює в театрі Івана Франка — це історична обставина, а не мрія всього життя. Він з легкістю їздить по інших театрах, адже любить працювати людьми, шукати своїх акторів. А просто сидіти в трупі — не його шлях. Тим паче, що в київському театрі чимало своїх проблем, які стають на заваді творчості.

"Ніхто в Європі не тримає трупу зі ста акторів, з яких грають лише 25-30. А в наших театрах є актори, які років шість-сім нічого не грають, а зарплату отримують. Я думаю, що є і "свої", але є і ті, хто просто давно в театрі. Це як комунальні квартири: люди давно разом і якось вже звикли... А величезні кошти йдуть на обслуговування незрозуміло чого. Це проблема всіх державних театрів", — зізнався Петросян.

Український режисер Давид Петросян. Фото: Вальдемар Горлушко

Окрім того, він вважає, що настав час позбутися "радянського мислення". Нині не важливо чи "актор з іменем", чи ні. Адже, якщо він не працює — його не варто тримати в театрі.

"Раніше був культ імен, зараз він зникає. Немає жодного актора в Україні, у якого є таке ім'я. Для мене ім'я — це людина, яка отримує роль і з ранку до вечора впахує. За це я можу пробачити все: шизофренію, непослух... А якщо, умовно, в актора просто народне ім'я, для мене це не показник. Ну, приберу я його з роботи, що мені буде? Кара небесна? Чи мене звільнять? Сумніваюсь", — пояснив режисер.

Вистава Давида Петросяна "Візит". Фото: instagram/petr.san_d

Також Петросяна не цікавлять інтриги та залаштункові плітки. Він приходить у театр, щоб працювати.

"Я намагаюся зайвий раз не спілкуватися. Після репетиції просто тікаю. Мені нецікаво обговорювати щось поза роботою. Хоча іноді я чую такі розмови... У театрі багато інтриг в гримерках. Але знову ж таки, трупа складається зі ста людей: чверть працює, а іншим що лишається? Інтригувати. Я знаю, що в кожному театрі є родинні кола, беруть своїх студентів, родичів, друзів… Це — пострадянський наратив, але з часом він зникне", — переконаний митець.

Вистава Давида Петросяна "Земля". Фото: instagram/petr.san_d

Вистава Давида Петросяна "Земля". Фото: instagram/petr.san_d

Вистава Давида Петросяна "Земля". Фото: instagram/petr.san_d

Нагадаємо, Давид Петросян зізнався, в яких стосунках з режисером-колегою Іваном Уривським. Також театральна акторка Марія Агапітова вирішила мобілізуватись в українське військо.