Давид Петросян высказался о проблемах в украинских театрах.

Украинский режиссер Давид Петросян. Фото: Вальдемар Горлушко

Украинский режиссер Давид Петросян, ставящий спектакли в театре имени Ивана Франка, рассказал о жизни "за кулисами". Он считает, что система работы актеров в госструктуре слишком устаревшая.

Об этом он рассказал изданию "ТиКиїв".

Читайте также:

Давид Петросян не держится за место в театре Франка

Режиссер признался, что то, что он работает в театре Ивана Франко — это историческое обстоятельство, а не мечта всей жизни. Он легко ездит по другим театрам, ведь любит работать с людьми, искать своих актеров. А просто сидеть в труппе — не его путь. Тем более, что в киевском театре немало своих проблем, которые мешают творчеству.

"Никто в Европе не держит труппу из ста актеров, из которых играют всего 25-30. А в наших театрах есть актеры, которые лет шесть или семь ничего не играют, а зарплату получают. Я думаю, что есть и "свои", но есть и те, кто просто давно в театре. Это как коммунальные квартиры: люди давно вместе и как-то уже привыкли... А огромные средства идут на обслуживание непонятно, чего. Это проблема всех государственных театров", — признался режиссер.

Украинский режиссер Давид Петросян. Фото: Вальдемар Горлушко

Кроме того, он считает, что пора избавиться от "советского мышления". Сейчас не важно или "актер с именем", или нет. Ведь если он не работает — его не стоит держать в театре.

"Раньше был культ имен, сейчас он исчезает. Нет ни одного актера в Украине, у которого есть такое имя. Для меня имя — это человек, который получает роль и с утра до вечера пахнет. За это я могу простить все: шизофрению, непослушание... А если, условно, у актера просто народное имя, для меня это не показатель. Ну, уберу я его с работы, что мне будет? Наказание с небес? Или меня уволят? Сомневаюсь", — высказался Петросян.

Спектакль Давида Петросяна "Визит". Фото: instagram/petr.san_d

Также Петросяна не интересуют интриги и сплетни. Он приходит в театр, чтобы работать.

"Я стараюсь лишний раз не общаться. После репетиции просто убегаю. Мне неинтересно обсуждать что-то вне работы. Хотя иногда я слышу такие разговоры... В театре много интриг в гримерках. Но опять же, труппа состоит из ста человек: четверть работает, а другим, что остается? Сплетничать. Я знаю, что в каждом театре есть родственные круги, берут своих студентов, родственником, друзей... Это — постсоветский нарратив, но со временем он исчезнет", — убежден режиссер.

Спектакль Давида Петросяна "Земля". Фото: instagram/petr.san_d

Спектакль Давида Петросяна "Земля". Фото: instagram/petr.san_d

Спектакль Давида Петросяна "Земля". Фото: instagram/petr.san_d

Напомним, Давид Петросян признался, в каких отношениях с режиссером-коллегой Иваном Уривским. Также театральная актриса Мария Агапитова решила мобилизоваться в украинское войско.