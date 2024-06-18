Акторка Марія Агапітова вступила до лав ЗСУ

Акторка Національного драмтеатру імені Лесі Українки Марія Агапітова. Фото: Facebook

Акторка Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Марія Агапітова мобілізувалася до Збройний Сил України. Дівчина просить небайдужих допомогти їй із придбанням амуніції.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Артистка зізналася шанувальникам, що хотіла стати на захист країни ще на початку повномасштабного вторгнення РФ, однак тоді її не взяли. Дівчина наважилась на такий крок заради свого щасливого майбутнього у вільній країні.

"2022 року, стоячи в величезній черзі в ТЦК, мене не взяли зі словами: "Настане і твій час". Ось він і настав! Я стаю на захист своєї країни!", — повідомила вона.

Акторка Національного драмтеатру імені Лесі Українки Марія Агапітова. Фото: Facebook

Акторка Національного драмтеатру імені Лесі Українки Марія Агапітова. Фото: Facebook

Захисниця звернулась до шанувальників із проханням допомогти їй з амуніцією, адже більшість речей, які їй видали — чоловічі. Агапітова відкрила збір на 50 тисяч гривень.

"Мені необхідна хороша броня, бо я ще хочу мати дітей і вийти на сцену. Мені видали все необхідне, але жіночого, тим паче анатомічного, на жаль, немає. А найжахливіше, що для жінок все вдвічі дорожче", — написала артистка.

Публікація акторки Марії Агапітової. Фото: Facebook

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