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Відома українська актриса стала на захист України

18 червня 2024 15:18
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Акторка Марія Агапітова вступила до лав ЗСУ
Акторка Національного драмтеатру імені Лесі Українки Марія Агапітова. Фото: Facebook
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Акторка Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Марія Агапітова мобілізувалася до Збройний Сил України. Дівчина просить небайдужих допомогти їй із придбанням амуніції.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook

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Марія Агапітова вступила до лав ЗСУ

Артистка зізналася шанувальникам, що хотіла стати на захист країни ще на початку повномасштабного вторгнення РФ, однак тоді її не взяли. Дівчина наважилась на такий крок заради свого щасливого майбутнього у вільній країні.

"2022 року, стоячи в величезній черзі в ТЦК, мене не взяли зі словами: "Настане і твій час". Ось він і настав!  Я стаю на захист своєї країни!", — повідомила вона.

Відома українська актриса стала на захист України - фото 1
Акторка Національного драмтеатру імені Лесі Українки Марія Агапітова. Фото: Facebook
Відома українська актриса стала на захист України - фото 2
Акторка Національного драмтеатру імені Лесі Українки Марія Агапітова. Фото: Facebook

Захисниця звернулась до шанувальників із проханням допомогти їй з амуніцією, адже більшість речей, які їй видали — чоловічі. Агапітова відкрила збір на 50 тисяч гривень.

"Мені необхідна хороша броня, бо я ще хочу мати дітей і вийти на сцену. Мені видали все необхідне, але жіночого, тим паче анатомічного, на жаль, немає. А найжахливіше, що для жінок все вдвічі дорожче", — написала артистка.

Відома українська актриса стала на захист України - фото 3
Публікація акторки Марії Агапітової. Фото: Facebook

Раніше ми писали, що рішення приєднатися до лав ЗСУ прийняв відомий письменник Сергій Жадан. А також відомий рокер Женя Галич розкритикував українців, які ухиляються від військової служби.

мобілізація
українські зірки
війна в Україні
ЗСУ
військові
актори

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