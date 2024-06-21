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Режисер Давид Петросян зізнався, чи конкурує з постановником "Конотопської відьми" Іваном Уривським

21 червня 2024 11:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Які стосунки у Давида Петросяна з Іваном Уривським — деталі
Український театральний режисер Давид Петросян. Фото: Вальдемар Горлушко
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Український режисер Давид Петросян розповів про свою роботу в театрі. Його разом з Іваном Уривським вважають найкращими митцями сучасності. Втім, між ними поважливі стосунки.

Про це режисер розповів журналістам "ТиКиїв". 

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Режисер Давид Петросян ставить вистави в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка,  театрі імені Івана Франка, в Київському академічному драматичному театрі на Подолі та Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької. Він один з найуспішніших діячів у своїй професії. Конкуренцію може скласти лише Іван Уривський, на чиї вистави неможливо потрапити — квитки розкуповують за 5 хвилин.

Втім, Петросян не вважає себе геніальним чи успішним. Він просто робить те, що йому до душі.

"Для мене це взагалі не показник. У моєму розумінні я майже нічого не вмію в театрі. Є світові режисери, вистави яких мені подобаються. Впевнений: якщо вони можуть так, то я можу краще і мені є куди розвиватися. Те, що ми тут робимо, не є для мене величезним результатом. Хоча ми з Іваном себе ще не проявили. Питання ще й в тому, щоб замість двох імен гучно звучали двадцять — це буде вигідно всім", — розповів режисер.

Український театральний режисер Давид Петросян. Фото: Вальдемар Горлушко
Український театральний режисер Давид Петросян. Фото: Вальдемар Горлушко

Він вважає, що конкуренції між ним та Іваном Уривським немає та і не може бути. 

"Якби ми робили дещо схоже, можливо, щось таке і було б. А оскільки для мене далекий світ Івана, а для нього, я впевнений, мій, то в нас прекрасні стосунки. Іван мені дуже подобається: чемний хлопець", — зізнався Петросян.

Український режисер Іван Уривський. Фото: instagram.com/ivan_uryvskyi
Український режисер Іван Уривський. Фото: instagram.com/ivan_uryvskyi

Втім, на вистави один одного митці ходять не часто. Мають занадто різні погляди на постановки та роботу з акторами.

"Так. Але не всі. Я думаю, що йому іноді важко всидіти на моїй виставі, а на деяких його виставах не досиджую я. Не бачу в цьому нічого поганого. Взагалі, колег я не критикую, а от поради режисеру можу дати, якщо запитає. Але Івану запитувати мою думку немає сенсу, бо ми займаємося дуже різними речами", — прояснив режисер.

Нагадаємо, українська акторка Марія Агапітова мобілізувалась у ЗСУ. Також виставу Івана Уривського "Конотопську відьму" номінували на Шевченківську премію.

Київ
театр
актори
українські зірки
режисер
Давид Петросян
Іван Уривський

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