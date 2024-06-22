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Демі Мур, Паттінсон та син Бекхемів завітали на показ від Dior — фото

22 червня 2024 16:56
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Стас Кожушко
Редактор
Демі Мур, Роберт Паттінсон Бруклін Бекхем та інші зірки запалили на показі від Dior
Американські актори Демі Мур та Майкл Ворд. Фото: Instagram/demimoore
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

У столиці Франції, в рамках Тижня моди у Парижі, пройшов показ нової весняно-літньої колекції Dior Homme. Захід відвідали деякі знаменитості з різних країн світу. 

Відповідні фото з’явились у соцмережах французького будинку моди. 

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Знаменитості на показі  Dior Homme

Однією з VIP-гостей стала американська акторка Демі Мур. На модний захід вона завітала в компанії доньки Скаут, яку народила від голлівудського актора Брюса Вілліса. Майже весь час 61-річна акторка тримала в руках свого песика, який часто буває на світських заходах разом із зірковою господинею.

Демі Мур з донькою
Демі Мур з донькою Скаут. Фото: Instagram/demimoore

На показ завітав старший син Девіда та Вікторії Бекхемів, Бруклін. Він був без своєї дружини Ніколи Пельтц, в якої нещодавно померла улюблена бабуся. 

Бруклін Бекхем
Бруклін Бекхем на показі Dior Homme. Фото: Instagram/dior

Без дружини на показ нової колекції Dior Homme завітав і новоспечений батько, британський актор Роберт Паттінсон. Зірка, зокрема, франшизи "Сутінки", вже не вперше співпрацює з французьким будинком моди. 

Роберт Паттінсон
Роберт Паттінсон на показі Dior Homme. Фото: Instagram/dior

Також серед зіркових гостей показу були супермодель Кейт Мосс, співак Малума, П'єр Казірагі (онук князя Монако Реньє III та Грейс Келлі).

Малума
Співак Малума на показі Dior Homme. Фото: Instagram/dior
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dior Official (@dior)

Нагадаємо, раніше ми писали, що німецька супермодель Гайді Клум влаштувала незапланований стриптиз на популярному шоу. Також ми розповідали, що доньку голлівудського актора Тома Круза підловили за ніжними поцілунками з бойфрендом.

мода
Демі Мур
Роберт Паттінсон
Dior
Бруклін Бекхем

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