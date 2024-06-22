Демі Мур, Роберт Паттінсон Бруклін Бекхем та інші зірки запалили на показі від Dior

Демі Мур, Паттінсон та син Бекхемів завітали на показ від Dior — фото
У столиці Франції, в рамках Тижня моди у Парижі, пройшов показ нової весняно-літньої колекції Dior Homme. Захід відвідали деякі знаменитості з різних країн світу.
Відповідні фото з’явились у соцмережах французького будинку моди.
Знаменитості на показі Dior Homme
Однією з VIP-гостей стала американська акторка Демі Мур. На модний захід вона завітала в компанії доньки Скаут, яку народила від голлівудського актора Брюса Вілліса. Майже весь час 61-річна акторка тримала в руках свого песика, який часто буває на світських заходах разом із зірковою господинею.
На показ завітав старший син Девіда та Вікторії Бекхемів, Бруклін. Він був без своєї дружини Ніколи Пельтц, в якої нещодавно померла улюблена бабуся.
Без дружини на показ нової колекції Dior Homme завітав і новоспечений батько, британський актор Роберт Паттінсон. Зірка, зокрема, франшизи "Сутінки", вже не вперше співпрацює з французьким будинком моди.
Також серед зіркових гостей показу були супермодель Кейт Мосс, співак Малума, П'єр Казірагі (онук князя Монако Реньє III та Грейс Келлі).
Нагадаємо, раніше ми писали, що німецька супермодель Гайді Клум влаштувала незапланований стриптиз на популярному шоу. Також ми розповідали, що доньку голлівудського актора Тома Круза підловили за ніжними поцілунками з бойфрендом.
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