Демі Мур, Роберт Паттінсон Бруклін Бекхем та інші зірки запалили на показі від Dior

Американські актори Демі Мур та Майкл Ворд. Фото: Instagram/demimoore

У столиці Франції, в рамках Тижня моди у Парижі, пройшов показ нової весняно-літньої колекції Dior Homme. Захід відвідали деякі знаменитості з різних країн світу.

Відповідні фото з’явились у соцмережах французького будинку моди.

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Знаменитості на показі Dior Homme

Однією з VIP-гостей стала американська акторка Демі Мур. На модний захід вона завітала в компанії доньки Скаут, яку народила від голлівудського актора Брюса Вілліса. Майже весь час 61-річна акторка тримала в руках свого песика, який часто буває на світських заходах разом із зірковою господинею.

Демі Мур з донькою Скаут. Фото: Instagram/demimoore

На показ завітав старший син Девіда та Вікторії Бекхемів, Бруклін. Він був без своєї дружини Ніколи Пельтц, в якої нещодавно померла улюблена бабуся.

Бруклін Бекхем на показі Dior Homme. Фото: Instagram/dior

Без дружини на показ нової колекції Dior Homme завітав і новоспечений батько, британський актор Роберт Паттінсон. Зірка, зокрема, франшизи "Сутінки", вже не вперше співпрацює з французьким будинком моди.

Роберт Паттінсон на показі Dior Homme. Фото: Instagram/dior

Також серед зіркових гостей показу були супермодель Кейт Мосс, співак Малума, П'єр Казірагі (онук князя Монако Реньє III та Грейс Келлі).

Співак Малума на показі Dior Homme. Фото: Instagram/dior

Нагадаємо, раніше ми писали, що німецька супермодель Гайді Клум влаштувала незапланований стриптиз на популярному шоу. Також ми розповідали, що доньку голлівудського актора Тома Круза підловили за ніжними поцілунками з бойфрендом.