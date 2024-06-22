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Гайді Клум влаштувала незапланований стриптиз на популярному шоу

22 червня 2024 10:54
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Гайді Клум влаштувала незапланований стриптиз на популярному шоу
Модель Гайді Клум. Фото: скриншот з відео
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Гайді Клум роздягнулася на популярному шоу. Зірка оголила декольте в червоному бюстгальтері, залишивши ведучого шоу Шона Еванса під враженням.

Про це стало відомо у випуску проєкту Hot Ones.

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51-річна супермодель була гостею популярного інтернет-шоу, де знаменитості відповідають на запитання, ласуючи гострими крильцями. На початку вона зізналася, що "зовсім" не любить гостре і завжди готує своїм дітям "легкі" страви.

 

 

Коли вона з’їла крильця, перцевий присмак швидко став для неї надто сильним, і вона відчула, що температура підвищується.

Намагаючись охолонути, Гайді зняла свій джинсовий топ, а ведучий випуску, Шон, вигукнув: "Ого! Тепер мені теж стає жарко, Гайді!"

Шон попросив назвати її, який найдорожчий бюстгальтер вона носила. Відповіддю Гайді був образ, який вона носила на показі Victoria's Secret Fashion Show у 2003 році — разом із всесвітньо відомим брендовим бюстгальтером Fantasy Bra.

Вона зазначила, що бюстгальтер, прикрашений дорогоцінним камінням, коштував 12,5 мільйона доларів, а також вона одягнула відповідні трусики вартістю 750 000 доларів. Бюстгальтер Fantasy Bra був "інкрустований діамантами, рубінами тощо" і на той момент був найдорожчим бюстгальтером на планеті, і Гайді була зображена в ньому в Книзі рекордів Гіннеса.

 

 

Під час того показу мод у 2003 році Гайді була на четвертому місяці вагітності своєю донькою Лені, яку народила від скандального італійського бізнесмена Флавіо Бріаторе.

Пізніше Лені удочерив другий чоловік Гайді, Сіл, якому вона народила ще трьох дітей — Генрі, Йохана та Лу. Зараз Гайді щаслива зі своїм третім чоловіком Томом Каулітцем, який прославився як барабанщик рок-гурту Tokio Hotel.

Шлюб привернув особливу увагу через те, що її чоловік, який, як і вона, родом з Німеччини, на чверть століття молодший за неї.

Нагадаємо, стиліст назвав найгарніших гостей Каннського кінофестивалю. А раніше Гайді Клум відзначила день народження у пікантному образі.

Хайді Клум
модель
закордонні зірки
зірки

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