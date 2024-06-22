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Доньку Тома Круза зловили за ніжними поцілунками з бойфрендом

22 червня 2024 07:40
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Доньку Тома Круза підловили за ніжними поцілунками з бойфрендом
Донька Тома Круза з бойфрендом. Фото: BACKGRID
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дочка Тома Круза та Кеті Холмс, яка напередодні закінчила середню школу, потрапила до об'єктивів папараці на прогулянці з бойфрендом. 18-річну Сурі та її колишнього однокласника, музиканта-початківця Тобі Коена, з яким вона ходила на випускний, зняли за поцілунками в Центральному парку Нью-Йорка.

Про це пише Daily Mail.

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Закохані гуляли парком, обіймалися і не соромилися фотографів. Це вперше, коли дочка знаменитостей була помічена з хлопцем. Раніше Сурі відмовилася від прізвища батька і стала Сурі Ноель. Ноель є другим ім'ям Кеті Холмс.

 

Донька Тома Круза з бойфрендом
Донька Тома Круза з бойфрендом. Фото: BACKGRID

 

Донька Тома Круза з бойфрендом
Донька Тома Круза з бойфрендом. Фото: BACKGRID

 

Донька Тома Круза з бойфрендом
Донька Тома Круза з бойфрендом. Фото: BACKGRID

 

Донька Тома Круза з бойфрендом
Донька Тома Круза з бойфрендом. Фото: BACKGRID

 

Донька Тома Круза з бойфрендом
Донька Тома Круза з бойфрендом. Фото: BACKGRID

 

Незабаром закохані будуть змушені продовжити навчання у різних коледжах. Коен, який пише пісні і починає свою музичну кар'єру, восени вирушить до престижного коледжу Берклі в Бостоні. А Сурі, яка захоплюється модою та танцями, поїде до Карнегі-Меллону в Піттсбурзі.

Сурі Круз народилася 2006 року. Її батьки, Том Круз та Кеті Холмс, були одружені з 2006 по 2012 рік. Після розлучення Холмс отримала одноосібну опіку над дочкою, а Круз, попри можливість відвідувань, не бачився з дитиною всі ці роки. Сурі не планує спілкуватися з батьком і після повноліття.

Нагадаємо, стало відомо, що Тома Круза запросили на день народження Вікторії Бекхем. А раніше ми писали про роман Тома Круза з колишньою дружиною російського бізнесмена

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