Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Деми Мур, Паттинсон и сын Бекхэмов пришли на показ от Dior — фото arrow

Деми Мур, Паттинсон и сын Бекхэмов пришли на показ от Dior — фото

22 июня 2024 16:56
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Деми Мур, Роберт Паттинсон Бруклин Бекхэм и другие звезды зажгли на показе от Dior
Американские актеры Деми Мур и Майкл Уорд. Фото: Instagram/demimoore
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В столице Франции в рамках Недели моды в Париже прошел показ новой весенне-летней коллекции Dior Homme. Мероприятие посетили некоторые знаменитости из разных стран мира.

Соответствующие фото появились в соцсетях французского дома моды.

Читайте также:

Знаменитости на показе Dior Homme

Одной из VIP-гостей стала американская актриса Деми Мур. Модное мероприятие она посетила в компании дочери Скаут, которую родила от голливудского актера Брюса Уиллиса. Почти все время 61-летняя актриса держала в руках свою собачку, которая часто бывает на светских мероприятиях вместе со звездной хозяйкой.

Деми Мур с дочерью
Деми Мур с дочерью Скаут. Фото: Instagram/demimoore

На показ пришел старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов, Бруклин. Он был без своей жены Николы Пельтц, у которой недавно умерла любимая бабушка.

Бруклин Бекхэм
Бруклин Бекхэм на показе Dior Homme. Фото: Instagram/dior

Без жены на показ новой коллекции Dior Homme пришел и новоиспеченный отец, британский актер Роберт Паттинсон. Звезда, в частности, франшизы "Сумерки", уже не в первый раз сотрудничает с французским домом моды.

Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон на показе Dior Homme. Фото: Instagram/dior

Среди звездных гостей показа были супермодель Кейт Мосс, певец Малума, Пьер Казираги (внук князя Монако Ренье III) и Грейс Келли.

Малума
Певец Малума на показе Dior Homme. Фото: Instagram/dior
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Dior Official (@dior)

Напомним, ранее мы писали, что немецкая супермодель Хайди Клум устроила незапланированный стриптиз на популярном шоу. Также мы рассказывали, что дочь голливудского актера Тома Круза подловили по нежным поцелуям с бойфрендом.

мода
Деми Мур
Роберт Паттинсон
Dior
Бруклин Бекхэм

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту