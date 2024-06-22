Деми Мур, Роберт Паттинсон Бруклин Бекхэм и другие звезды зажгли на показе от Dior

Деми Мур, Паттинсон и сын Бекхэмов пришли на показ от Dior — фото
В столице Франции в рамках Недели моды в Париже прошел показ новой весенне-летней коллекции Dior Homme. Мероприятие посетили некоторые знаменитости из разных стран мира.
Соответствующие фото появились в соцсетях французского дома моды.
Знаменитости на показе Dior Homme
Одной из VIP-гостей стала американская актриса Деми Мур. Модное мероприятие она посетила в компании дочери Скаут, которую родила от голливудского актера Брюса Уиллиса. Почти все время 61-летняя актриса держала в руках свою собачку, которая часто бывает на светских мероприятиях вместе со звездной хозяйкой.
На показ пришел старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов, Бруклин. Он был без своей жены Николы Пельтц, у которой недавно умерла любимая бабушка.
Без жены на показ новой коллекции Dior Homme пришел и новоиспеченный отец, британский актер Роберт Паттинсон. Звезда, в частности, франшизы "Сумерки", уже не в первый раз сотрудничает с французским домом моды.
Среди звездных гостей показа были супермодель Кейт Мосс, певец Малума, Пьер Казираги (внук князя Монако Ренье III) и Грейс Келли.
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