Девід Бекхем показав, як миє посуд з мамою

Девід Бекхем з мамою. Фото: instagram.com/davidbeckham

Девід Бекхем зараз на святкових канікулах і активно показує, як проводить ці різдвяні дні зі своєю родиною. Цього разу він провів час з мамою і сестрою.

Фото опублікував в Instagram.

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Девід Бекхем замилував своїх прихильників новими родинними фото. Цього разу зі своєю мамою Сандрою, яка прибирала на кухні, поки син з нею фотографувався.

"Обід із мамою, а потім – миття посуду і сміх. Обожнюю маму і сестру, яка посуд не мила, шокуюче! Смажена картопля була смачною, до речі!", — написав ексфутболіст і відмітив у публікації свою дружину, доньку і молодшого сина, які, вірогідно, куштували бабусину картоплю всі разом.

Щоб довести свої слова щодо миття посуду, Девід показав фото, на якому миє тарілки самотужки і сміється.

Девід Бекхем миє посуд. Фото: instagram.com/davidbeckham

Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала ідеальну родину та незвичний подарунок чоловіку.

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