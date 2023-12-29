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Девід Бекхем показав, як миє посуд з мамою

29 грудня 2023 21:58
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Девід Бекхем показав, як миє посуд з мамою
Девід Бекхем з мамою. Фото: instagram.com/davidbeckham
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Девід Бекхем зараз на святкових канікулах і активно показує, як проводить ці різдвяні дні зі своєю родиною. Цього разу він провів час з мамою і сестрою. 

Фото опублікував в Instagram

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Повеселився з родиною 

Девід Бекхем замилував своїх прихильників новими родинними фото. Цього разу зі своєю мамою Сандрою, яка прибирала на кухні, поки син з нею фотографувався. 

 

"Обід із мамою, а потім – миття посуду і сміх. Обожнюю маму і сестру, яка посуд не мила, шокуюче! Смажена картопля була смачною, до речі!", — написав ексфутболіст і відмітив у публікації свою дружину, доньку і молодшого сина, які, вірогідно, куштували бабусину картоплю всі разом. 

Щоб довести свої слова щодо миття посуду, Девід показав фото, на якому миє тарілки самотужки і сміється. 

 

Девід Бекхем миє посуд. Фото: instagram.com/davidbeckham

Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала ідеальну родину та незвичний подарунок чоловіку. 

Також ми писали, що Вікторія Бекхем засвітила пікантне фото чоловіка. 

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