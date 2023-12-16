Електрик в модних трусах — Вікторія Бекхем засвітила пікантне фото чоловіка

Девід і Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дизайнерка Вікторія Бекхем поділилася незвичним знімком свого чоловіка Девіда, пожартувавши, що легенда футболу лагодив телевізор Samsung Frame у їхньому готелі в Нью-Йорку. Дружина футболіста показала 48-річного Девіда, який лежить на підлозі в білих трусах Calvin Klein.

Фото дизайнерка показала у своєму Instagram.

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Підтягнуті ноги, м’язиста спина та унікальні татуювання Девіда було повністю видно, коли він лагодив телевізор. Після цього бренд техніки навіть запропонував легенді роботу в своїй команді ремонтників.

Девід Бекхем пстав електриком. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

"Електрик приїхав полагодити телевізор...Ласкаво просимо! Девід Бекхем", — написала дружина спортсмена.

Допис сподобався шанувальникіав:

"Дякую, Вікторія. Ви зробили мій день".

"Чому, Боже, чому?????? Чому ти не зробив їх усіх однаковими?".

"Дякую за подарунок!", — написали фоловери.

Тим часом Samsung прокоментувала знімок: "Полагодь це, як Бекхем".

Прес-секретар марки сказав: "Приємно бачити, як Девід застряг з The Frame TV. Якщо він колись вирішить вийти на пенсію, ми будемо раді зареєструвати його як нового робітника в The Samsung Repair Team. Якщо ви зацікавлені, Девід, зателефонуйте нам".

Публікація з’явилася, коли відома пара та їхні діти вирушили у подорож до Нью-Йорка. Колишній капітан збірної Англії поділився зворушливим знімком, на якому він і його син Круз, 18 років, вирушили на прогулянку по місту. В соціальних мережах він також поділився фотографіями походів у ресторан, коли вони обідали італійською піцою та нью-йоркськими стейками. Девід також поділився чарівними фотографіями, на яких він і дочка Харпер у святковому настрої каталися з родиною на ковзанах. Подружжя виховує 24-річного Брукліна, 21-річного Ромео, Круза та 12-річну Гарпер.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем у сітчастих колготках знялась у граційній фотосесії.

Раніше син Бекхемів з коханою відтворив знамениті образи своїх батьків.