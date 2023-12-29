Дэвид Бекхэм показал, как моет посуду с мамой

Дэвид Бекхэм с мамой. Фото: instagram.com/davidbeckham

Дэвид Бекхэм сейчас на праздничных каникулах и активно показывает, как проводит эти рождественские дни со своей семьей. В этот раз он провел время с мамой и сестрой.

Фото опубликовал в Instagram.

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Дэвид Бекхэм умилил своих поклонников новыми семейными фото. На этот раз показался со своей мамой Сандрой, которая убирала кухню, пока сын с ней фотографировался.

"Обед с мамой, а потом мытье посуды и смех. Обожаю маму и сестру, которая посуду, кстати, не мыла, шокирующе! Жареный картофель был вкусным, кстати!", — написал экс-футболист и отметил в публикации свою жену, дочь и младшего сына, которые, вероятно, пробовали бабушкину картошку все вместе.

Чтобы доказать свои слова по поводу мытья посуды, Дэвид показал фото, на котором моет тарелки самостоятельно и смеется.

Дэвид Бекхем моет посуду. Фото: instagram.com/davidbeckham

Напомним, Виктория Бекхэм показала идеальную семью и необычный подарок мужчине.

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