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Дэвид Бекхэм показал, как моет посуду с мамой

29 декабря 2023 21:58
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Дэвид Бекхэм показал, как моет посуду с мамой
Дэвид Бекхэм с мамой. Фото: instagram.com/davidbeckham
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Дэвид Бекхэм сейчас на праздничных каникулах и активно показывает, как проводит эти рождественские дни со своей семьей. В этот раз он провел время с мамой и сестрой.

Фото опубликовал в Instagram.

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Дэвид Бекхэм умилил своих поклонников новыми семейными фото. На этот раз показался со своей мамой Сандрой, которая убирала кухню, пока сын с ней фотографировался.

 

"Обед с мамой, а потом мытье посуды и смех. Обожаю маму и сестру, которая посуду, кстати, не мыла, шокирующе! Жареный картофель был вкусным, кстати!", — написал экс-футболист и отметил в публикации свою жену, дочь и младшего сына, которые, вероятно, пробовали бабушкину картошку все вместе.

Чтобы доказать свои слова по поводу мытья посуды, Дэвид показал фото, на котором моет тарелки самостоятельно и смеется.

 

Дэвид Бекхем моет посуду. Фото: instagram.com/davidbeckham

Напомним, Виктория Бекхэм показала идеальную семью и необычный подарок мужчине.

Также мы писали, что Виктория Бекхэм зажгла пикантное фото мужчины.

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