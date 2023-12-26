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Вікторія Бекхем показала ідеальну родину та незвичний подарунок чоловіку

26 грудня 2023 12:46
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Вікторія Бекхем показала ідеальну родину та незвичний подарунок чоловіку
Вікторія Бекхем з родиною. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Девід та Вікторія Бекхем показали сімейне фото з нагоди свят. Пара пригадала теплі моменти у колі рідних.

Світлини зірки опублікували у своїх соціальних мережах.

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Вікторія Бекхем розвеселила фоловерів кумедним відео різдвяного подарунку чоловіку. Пара зняла ролик біля курника.

 

"Що ти отримав на Різдво, Девіде?" — запитала дружина спортсмена, знімаючи, як він у шапці Санти годує курей в курнику.

"Курей та півника", — відповів Бекхем.

Колишній спортсмен показав фото з відпочинку на Багамах разом з Вікторією, синами Крузом, Брукліном з дружиною Ніколою Пельц, Крузом, Ромео та дочкою Харпер.

 

Вікторія Бекхем з родиною. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Вікторія Бекхем з чоловіком. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Вікторія Бекхем з родиною. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Вікторія Бекхем та Девід Бекхем з родиною. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Девід Бекхем з сином. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Девід Бекхем з сином. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Девід Бекхем з сином. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Девід Бекхем з сином. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Девід Бекхем з сином. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Девід Бекхем з сином. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Девід Бекхем з дочкою. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Девід Бекхем з дочкою. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Девід Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Девід Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Родина Бекхемів. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Родина Бекхемів. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

"З Різдвом Христовим мою дивовижну сім’ю, я дуже вдячний за все, що вони для мене роблять, люблю вас усіх", — написав під світлинами Девід, перерахувавши всіх рідних.

Вікторія Бекхем нарешті помирилася з невісткою Ніколою після того, як вони забули свою ворожнечу, про яку повідомлялося після весілля дівчини.

Нагадаємо, Девід Бекхем влаштував дочці відпочинок під хмарами Нью-Йорка.

Раніше Вікторія Бекхем у сітчастих колготках знялась у граційній фотосесії.

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