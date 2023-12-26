Вікторія Бекхем показала ідеальну родину та незвичний подарунок чоловіку
Девід та Вікторія Бекхем показали сімейне фото з нагоди свят. Пара пригадала теплі моменти у колі рідних.
Світлини зірки опублікували у своїх соціальних мережах.
Сімейний відпочинок Бекхемів
Вікторія Бекхем розвеселила фоловерів кумедним відео різдвяного подарунку чоловіку. Пара зняла ролик біля курника.
"Що ти отримав на Різдво, Девіде?" — запитала дружина спортсмена, знімаючи, як він у шапці Санти годує курей в курнику.
"Курей та півника", — відповів Бекхем.
Колишній спортсмен показав фото з відпочинку на Багамах разом з Вікторією, синами Крузом, Брукліном з дружиною Ніколою Пельц, Крузом, Ромео та дочкою Харпер.
"З Різдвом Христовим мою дивовижну сім’ю, я дуже вдячний за все, що вони для мене роблять, люблю вас усіх", — написав під світлинами Девід, перерахувавши всіх рідних.
Вікторія Бекхем нарешті помирилася з невісткою Ніколою після того, як вони забули свою ворожнечу, про яку повідомлялося після весілля дівчини.
Нагадаємо, Девід Бекхем влаштував дочці відпочинок під хмарами Нью-Йорка.
Раніше Вікторія Бекхем у сітчастих колготках знялась у граційній фотосесії.
Читайте Новини.LIVE!