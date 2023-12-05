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Девід Бекхем прокоментував образи свого середнього сина і його дівчини на червоній доріжці

5 грудня 2023 14:40
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Девід Бекхем прокоментував образи свого середнього сина і його дівчини на червоній доріжці
Ромео Бекхем і Мія Ріган. Фото: instagram.com/romeobeckham
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Зірка футболу Девід Бекхем опублікував фото зі своїм середнім сином Ромео і його дівчиною Мією, на якому пара позувала на червоній доріжці модної премії British Fashion Awards у Лондоні. Він прокоментував зовнішній вигляд пари, чим зворушив підписників. 

Фото опублікував на своїй сторінці в Instagram

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Середній син Девіда і Вікторії Бекхемів Ромео разом зі своєю дівчиною, моделлю Мією Ріган відвідав наймоднішу подію Британії "2023 Fashion Awards" у Лондоні. 

Вони позували на червоній доріжці перед папараці під дощем. За дрескодом гості повинні бути одягнуті у червоний, чорний чи білий кольори. Пара обрала чорний.

Ромео був у класичному чорному костюмі, футболці і кедах. Образ доповнив сріблястою цепочкою. Мія обрала чорну сукню, що нагадувала піджак. Талію підкреслила корсетом. Низ спідниці і туфлі дівчини були прозорими. Модель доповнила образ діамантовими прикрасами і червоною помадою. 

 

Батьку Ромео — Девіду — вочевидь, дуже сподобалося, який вигляд діти мали на червоній доріжці. Тож він запостив їх сумісне фото і написав, що вони мають класний вигляд. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ROMEO (@romeobeckham)

Як відомо, Ромео та Мія разом вже кілька років. Пара розходилася на деякий час, але потім возз’єдналася і зараз їх постійно бачать разом. 

Нагадаємо, син Бекхемів з коханою відтворив знамениті образи своїх батьків. 

Також ми писали, що Вікторія Бекхем знялась у спорткарі для фотосесії Vogue. 

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