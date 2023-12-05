Дэвид Бекхэм прокомментировал образы своего среднего сына и его девушки на красной дорожке

Ромео Бекхэм и Мия Риган. Фото: instagram.com/romeobeckham

Звезда футбола Дэвид Бекхэм опубликовал фото со своим средним сыном Ромео и его девушкой Мией, на котором пара позировала на красной дорожке модной премии British Fashion Awards в Лондоне. Он прокомментировал внешний вид пары, чем умилил подписчиков.

Фото опубликовал на своей странице в Instagram.

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Средний сын Дэвида и Виктории Бекхэм Ромео вместе со своей девушкой, моделью Мией Риган посетил самое модное событие Британии "2023 Fashion Awards" в Лондоне.

Они позировали на красной дорожке перед папарацци под дождем. За дрескодом гости должны были одеты в красный, черный или белый цвета. Пара выбрала черный.

Ромео был в классическом черном костюме, футболке и кедах. Образ дополнил серебристой цепочкой. Мия выбрала черное платье, напоминающее пиджак. Талию подчеркнула корсетом. Низ юбки и туфли девушки были прозрачными. Модель дополнила образ бриллиантовыми украшениями и красной помадой.

Отцу Ромео — Дэвиду — очевидно, очень понравилось, как выглядели дети на красной дорожке. Поэтому он запостил их совместное фото и написал, что они выглядят классно.

Как известно, Ромео и Мия вместе уже несколько лет. Пара расходилась на время, но потом воссоединилась и сейчас их постоянно видят вместе.

Напомним, сын Бекхэмов с любимой воспроизвел знаменитые образы своих родителей.

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