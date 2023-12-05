Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дэвид Бекхэм прокомментировал образы своего среднего сына и его девушки на красной дорожке arrow

Дэвид Бекхэм прокомментировал образы своего среднего сына и его девушки на красной дорожке

5 декабря 2023 14:40
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Дэвид Бекхэм прокомментировал образы своего среднего сына и его девушки на красной дорожке
Ромео Бекхэм и Мия Риган. Фото: instagram.com/romeobeckham
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Звезда футбола Дэвид Бекхэм опубликовал фото со своим средним сыном Ромео и его девушкой Мией, на котором пара позировала на красной дорожке модной премии British Fashion Awards в Лондоне. Он прокомментировал внешний вид пары, чем умилил подписчиков.

Фото опубликовал на своей странице в Instagram.

Читайте также:

"Заценил" сына

Средний сын Дэвида и Виктории Бекхэм Ромео вместе со своей девушкой, моделью Мией Риган посетил самое модное событие Британии "2023 Fashion Awards" в Лондоне.

Они позировали на красной дорожке перед папарацци под дождем. За дрескодом гости должны были одеты в красный, черный или белый цвета. Пара выбрала черный.

Ромео был в классическом черном костюме, футболке и кедах. Образ дополнил серебристой цепочкой. Мия выбрала черное платье, напоминающее пиджак. Талию подчеркнула корсетом. Низ юбки и туфли девушки были прозрачными. Модель дополнила образ бриллиантовыми украшениями и красной помадой.

 

Отцу Ромео — Дэвиду — очевидно, очень понравилось, как выглядели дети на красной дорожке. Поэтому он запостил их совместное фото и написал, что они выглядят классно.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ROMEO (@romeobeckham)

Как известно, Ромео и Мия вместе уже несколько лет. Пара расходилась на время, но потом воссоединилась и сейчас их постоянно видят вместе.

Напомним, сын Бекхэмов с любимой воспроизвел знаменитые образы своих родителей.

Также мы писали, что Виктория Бекхэм снялась в спортивном автомобиле для фотосессии Vogue.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации - 80x80

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Актуальное по теме