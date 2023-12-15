Девід Бекхем влаштував дочці відпочинок під хмарами Нью-Йорка
Девід Бекхем і його донька Харпер вирушили на відпочинок. Тато з донькою не відмовляли собі у розвагах в Нью-Йорку.
Фото Девід Бекхем опублікував в Instagram.
Екстремальний відпочинок Девіда Бекхема
Напердоні Різдва Девід Бекхем разом з донькою побалував себе відпочинком у Нью-Йорку. Батько з 12-річною дочкою каталися на ковзанах перед тим, як піднятися на вершину високої будівлі Рокфеллера.
Пізніше вони сіли разом на сталеву балку, щоб відтворити знамениту фотографію 1932 року робітників, які небезпечно їли свій обід високо над горизонтом Нью-Йорка.
Девід підписав пост: "Кілька веселих днів у Нью-Йорку".
Пара, закутавшись в шарфи, грайливо позувала на камеру та навіть. Пізніше побалувала себе величезними нью-йоркський бургерами.
Девід, який також виховує 24-річного Брукліна, 21-річного Ромео та 18-річного Круз із дружиною Вікторією, розсмішив світлиною, на якій він намагається зняти ковзани з ноги своєї доньки.
Нагадаємо, Вікторія Бекхем у сітчастих колготках знялась у граційній фотосесії.
Раніше син Бекхемів з коханою відтворив знамениті образи своїх батьків.
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