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Девід Бекхем влаштував дочці відпочинок під хмарами Нью-Йорка

15 грудня 2023 14:47
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Девід Бекхем влаштував дочці відпочинок під хмарами Нью-Йорка
Футболіст Девід Бекхем з дочкою Харпер. Фото: instagram.com/davidbeckham/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Девід Бекхем і його донька Харпер вирушили на відпочинок. Тато з донькою не відмовляли собі у розвагах в Нью-Йорку.

Фото Девід Бекхем опублікував в Instagram.

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Напердоні Різдва Девід Бекхем разом з донькою побалував себе відпочинком у Нью-Йорку. Батько з 12-річною дочкою каталися на ковзанах перед тим, як піднятися на вершину високої будівлі Рокфеллера.

 

Футболіст Девід Бекхем з дочкою Харпер. Фото: instagram.com/davidbeckham/
Футболіст Девід Бекхем з дочкою Харпер. Фото: instagram.com/davidbeckham/

 

Футболіст Девід Бекхем з дочкою Харпер. Фото: instagram.com/davidbeckham/
Футболіст Девід Бекхем з дочкою Харпер. Фото: instagram.com/davidbeckham/

 

Футболіст Девід Бекхем з дочкою Харпер. Фото: instagram.com/davidbeckham/
Футболіст Девід Бекхем з дочкою Харпер. Фото: instagram.com/davidbeckham/

 

Футболіст Девід Бекхем з дочкою Харпер. Фото: instagram.com/davidbeckham/
Футболіст Девід Бекхем з дочкою Харпер. Фото: instagram.com/davidbeckham/

 

Футболіст Девід Бекхем з дочкою Харпер. Фото: instagram.com/davidbeckham/
Футболіст Девід Бекхем з дочкою Харпер. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Пізніше вони сіли разом на сталеву балку, щоб відтворити знамениту фотографію 1932 року робітників, які небезпечно їли свій обід високо над горизонтом Нью-Йорка.

Девід підписав пост: "Кілька веселих днів у Нью-Йорку".

Пара, закутавшись в шарфи, грайливо позувала на камеру та навіть. Пізніше побалувала себе величезними нью-йоркський бургерами.

Девід, який також виховує 24-річного Брукліна, 21-річного Ромео та 18-річного Круз із дружиною Вікторією, розсмішив світлиною, на якій він намагається зняти ковзани з ноги своєї доньки.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем у сітчастих колготках знялась у граційній фотосесії.

Раніше син Бекхемів з коханою відтворив знамениті образи своїх батьків.

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