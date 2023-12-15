Девід Бекхем влаштував дочці відпочинок під хмарами Нью-Йорка

Футболист Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Дэвид Бекхэм и его дочь Харпер отправились на отдых. Папа с дочерью не отказывали себе в развлечениях в Нью-Йорке.

Фото Дэвид Бекхэм опубликовал в Instagram.

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Накануне Рождества Дэвид Бекхэм вместе с дочерью побаловал себя отдыхом в Нью-Йорке. Отец с 12-летней дочерью катались на коньках перед тем, как подняться на вершину самого высокого здания Рокфеллера.

Футболист Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Футболист Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Футболист Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Футболист Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Футболист Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Позже они сели вместе на стальную балку, чтобы воспроизвести знаменитую фотографию 1932 рабочих, которые опасно ели свой обед высоко над Нью-Йорком.

Дэвид подписал пост: "Несколько веселых дней в Нью-Йорке".

Пара, закутавшись в шарфы, игриво позировала на камеру и даже позже побаловала себя огромными нью-йоркскими бургерами.

Дэвид, который воспитывает также 24-летнего Бруклина, 21-летнего Ромео и 18-летнего Круза с женой Викторией, рассмешил фотографией, на которой он пытается снять коньки с ноги своей дочери.

Напомним, Виктория Бекхэм в сетчатых колготках снялась в грациозной фотосессии.

Ранее сын Бекхэмов с возлюбленной воспроизвел знаменитые образы своих родителей.