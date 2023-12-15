Девід Бекхем влаштував дочці відпочинок під хмарами Нью-Йорка

Дэвид Бекхэм устроил дочери отдых под облаками Нью-Йорка
Дэвид Бекхэм и его дочь Харпер отправились на отдых. Папа с дочерью не отказывали себе в развлечениях в Нью-Йорке.
Фото Дэвид Бекхэм опубликовал в Instagram.
Экстремальный отдых Дэвида Бекхэма
Накануне Рождества Дэвид Бекхэм вместе с дочерью побаловал себя отдыхом в Нью-Йорке. Отец с 12-летней дочерью катались на коньках перед тем, как подняться на вершину самого высокого здания Рокфеллера.
Позже они сели вместе на стальную балку, чтобы воспроизвести знаменитую фотографию 1932 рабочих, которые опасно ели свой обед высоко над Нью-Йорком.
Дэвид подписал пост: "Несколько веселых дней в Нью-Йорке".
Пара, закутавшись в шарфы, игриво позировала на камеру и даже позже побаловала себя огромными нью-йоркскими бургерами.
Дэвид, который воспитывает также 24-летнего Бруклина, 21-летнего Ромео и 18-летнего Круза с женой Викторией, рассмешил фотографией, на которой он пытается снять коньки с ноги своей дочери.
Напомним, Виктория Бекхэм в сетчатых колготках снялась в грациозной фотосессии.
Ранее сын Бекхэмов с возлюбленной воспроизвел знаменитые образы своих родителей.
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