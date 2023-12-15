Вікторія Бекхем у сітчастих колготках знялась у граційній фотосесії

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/allure/

Дизайнерка Вікторія Бекхем знялась для глянцю Allure Magazine. Дружина Девіда Бекхема розповіла про знущання у школі, секрет виховання дітей та правила, які панують у її домі.

Фото зі зйомки Бекхем показала у своєму Instagram.

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На знімках Вікторія позує у сукні власного бренду та сітчастих колготах. За словами Бекхем, ї завжди доводилося дуже багато працювати. Навіть у школі, щоб отримати оцінки нижче середніх.

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/allure/

"Коли я танцювала і співала, мені доводилося дуже багато працювати, щоб бути гарною, але ніколи не була достатньо хорошою. Люди казали: "Ти не вмієш співати". Я можу жартувати з цього приводу краще за всіх. Я маю на увазі, очевидно, я могла би трохи співати. Але мені завжди доводилося дуже багато працювати, щоб у будь-чому досягти успіху. Ось чому Spice Girls були популярними: окремо ми були аутсайдерами, але разом ми працювали", — коментує Бекхем.

Вікторія говорить, що в макіяжі робить акцент на очі.

"Я одержима бровами — мій чоловік ніколи не бачив мене без доглянуих брів. Макіяж - це моє. Напевно, єдине, у чому я була хорошою у школі, це мистецтво. Я ніколи не розповідала свою історію про те, що була аутсайдером у школі. З мене часто знущалися. Я ніколи не вписувалася в соціальне життя. Я пам’ятаю, як з мене психологічно знущалися, фізично, буквально штовхали. Я завжди кажу моїй доньці: "Якщо ти бачиш маленьку дівчинку, яка сидить сама на дитячому майданчику, такою була твоя мама. Підійди і поговори з тією дівчинкою". Усе моє шкільне життя було нещастям, абсолютним нещастям. Діти можуть бути жахливим. Я б ніколи, ніколи не дозволила моїм дітям поводитися з кимось так. Я знаю, що всі думають, що їхні діти ангели, але мої діти справді дуже добрі. Це найголовніше, чи не так?", — розповіла Вікторія.

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/allure/

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/allure/

Знаменитість переконана, що труднощі наділило її міцною "шкірою". Вона була готова до майбутнього.

"Я ніколи не говорю про це, тому що у нас була британська таблоїдна культура. Це може бути...складно, скажімо так. Були часи, через увагу та папараці я відчував себе занадто сором'язливим, щоб сидіти на пляжі з дітьми. Мої діти дуже креативні, спортивні, усі дуже добрі, мають гарне почуття гумору. І всі вони дуже скромні — вони справді такими є", — розповіла Вікторія.

Правила в будинку Бекхемів прості: "Наполегливо працюй. Будь добрим. Будь вихованим. Важливо встановити зоровий контакт. Будьте ввічливими, тисніть один одному руки, подібні речі. Ми обоє суворі батьки, але не хочемо їх надто душити. Я все ще перевіряю 12-річну дочку Харпер, коли вона у ліжку. Ми всі говоримо "Я тебе кохаю" перед польотом. З тієї хвилини, як ти дізнаєшся, що вагітна, ти хвилюєшся".

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