Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Вікторія Бекхем у сітчастих колготках знялась у граційній фотосесії arrow

Вікторія Бекхем у сітчастих колготках знялась у граційній фотосесії

15 грудня 2023 09:53
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Вікторія Бекхем у сітчастих колготках знялась у граційній фотосесії
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/allure/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дизайнерка Вікторія Бекхем знялась для глянцю Allure Magazine. Дружина Девіда Бекхема розповіла про знущання у школі, секрет виховання дітей та правила, які панують у її домі.

Фото зі зйомки Бекхем показала у своєму Instagram.

Читайте також:

Вікторія Бекхем зізналася, в чому секрет популярності Spice Girls

На знімках Вікторія позує у сукні власного бренду та сітчастих колготах. За словами Бекхем, ї завжди доводилося дуже багато працювати. Навіть у школі, щоб отримати оцінки нижче середніх.

 

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/allure/
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/allure/

"Коли я танцювала і співала, мені доводилося дуже багато працювати, щоб бути гарною, але ніколи не була достатньо хорошою. Люди казали: "Ти не вмієш співати". Я можу жартувати з цього приводу краще за всіх. Я маю на увазі, очевидно, я могла би трохи співати. Але мені завжди доводилося дуже багато працювати, щоб у будь-чому досягти успіху. Ось чому Spice Girls були популярними: окремо ми були аутсайдерами, але разом ми працювали", — коментує Бекхем.

Вікторія говорить, що в макіяжі робить акцент на очі.

"Я одержима бровами — мій чоловік ніколи не бачив мене без доглянуих брів. Макіяж - це моє. Напевно, єдине, у чому я була хорошою у школі, це мистецтво. Я ніколи не розповідала свою історію про те, що була аутсайдером у школі. З мене часто знущалися. Я ніколи не вписувалася в соціальне життя. Я пам’ятаю, як з мене психологічно знущалися, фізично, буквально штовхали. Я завжди кажу моїй доньці: "Якщо ти бачиш маленьку дівчинку, яка сидить сама на дитячому майданчику, такою була твоя мама. Підійди і поговори з тією дівчинкою". Усе моє шкільне життя було нещастям, абсолютним нещастям. Діти можуть бути жахливим. Я б ніколи, ніколи не дозволила моїм дітям поводитися з кимось так. Я знаю, що всі думають, що їхні діти ангели, але мої діти справді дуже добрі. Це найголовніше, чи не так?", — розповіла Вікторія.

 

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/allure/
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/allure/

 

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/allure/
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/allure/

Знаменитість переконана, що труднощі наділило її міцною "шкірою". Вона була готова до майбутнього.

"Я ніколи не говорю про це, тому що у нас була британська таблоїдна культура. Це може бути...складно, скажімо так. Були часи, через увагу та папараці я відчував себе занадто сором'язливим, щоб сидіти на пляжі з дітьми. Мої діти дуже креативні, спортивні, усі дуже добрі, мають гарне почуття гумору. І всі вони дуже скромні — вони справді такими є", — розповіла Вікторія.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Allure Magazine (@allure)

Правила в будинку Бекхемів прості: "Наполегливо працюй. Будь добрим. Будь вихованим. Важливо встановити зоровий контакт. Будьте ввічливими, тисніть один одному руки, подібні речі. Ми обоє суворі батьки, але не хочемо їх надто душити. Я все ще перевіряю 12-річну дочку Харпер, коли вона у ліжку. Ми всі говоримо "Я тебе кохаю" перед польотом. З тієї хвилини, як ти дізнаєшся, що вагітна, ти хвилюєшся".

Нагадаємо, Мадонна у шкіряному корсеті влаштувала відверту фотосесію у ванній.

Раніше Племінниці принцеси Діани у гламурних сукнях знялись для Vogue.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

Актуальне по темі