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Дядя Жора "похитил" фанаток Олега Винника, пока он сидит за границей

30 апреля 2024 19:34
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Шоумен Дядя Жора признался, выступает ли он сейчас на корпоративах
Украинский шоумен Дядя Жора на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известный украинский шоумен, актер, комик и ведущий Дядя Жора (Вадим Мичковский) дал откровенное интервью. В нем звезда украинского шоу-бизнеса рассказал о том, как он относится к тем, кто его критикует в социальных сетях, и приглашают ли его на корпоративы.

Об этом Дядя Жора рассказал на интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Дядя Жора о хейте в свою сторону

Украинский шоумен честно признался, что он думает о том, что некоторые люди его критикуют. По словам Дяди Жоры, все люди — разные, потому что кому-то может что-то нравиться, а кому-то — нет, поэтому ему все равно на то, что о нем говорят.

"Честно, мне пох*р. Люди имеют право на свое мнение, потому что кому что-то нравится, кому что-то не нравится, нельзя нравиться всем", — рассказал Дядя Жора в интервью каналу "Люкс ФМ".

Дядя Жора во время интервью
Дядя Жора во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Корпоративы Дяди Жоры

Известный комик и ведущий признался, приглашают ли его сейчас на корпоративы. Не мог проигнорировать Дядя Жора и певца Олега Винника, который сейчас находится в другой стране. Он подчеркнул, что якобы вся аудитория артиста сейчас "перебежала" к нему.

"Дядю Жору приглашают всегда на корпоративы, потому что корпоратив без Дяди Жоры — это скучная движуха. Я боюсь "волчиц", которые сейчас перебегают от Олега Винника ко мне. Даже сейчас Олег Винник следит за нами. Но сейчас, пока Винника нет, "волчицы" переходят ко мне, потому что у меня такие песни, что "волчицы" слушают и пишут мне. Здесь хейтеров нет, потому что всем нравится музыка Дяди Жоры", — также добавил украинский комик.

Дядя Жора о россиянах во время войны

Украинский шоумен признался, как он пытался позвонить своим коллегам из России и рассказать всю правду о войне в Украине, однако, никакого ответа он так и не получил.

"Это все в никуда. Половина этих SMS либо непрочитанные, либо прочитанные и без ответа. С одной стороны, весь русский народ должен нести ответственность за войну в Украине. Потому что это Россия напала, Россия вторглась, Россия — это и есть все россияне вместе под руководством своей власти. С другой стороны, есть мнение: "А чего мы?" Это все власть! А простой народ не виноват". Но народ же эту власть выбирал. Молчание, неактивность людей, они боятся говорить", — заявил Дядя Жора.

Напомним, мы писали о том, что украинский актер Гарик Бирч впервые стал отцом.

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Также мы сообщали о том, что шоумен Дмитрий Коляденко признался, были ли у него снова отношения с певицей Ириной Билык.

Олег Винник
шоу-бизнес
украинские звезды
Дядя Жора

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