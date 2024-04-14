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Коляденко зізнався, чи має інтимні стосунки з Іриною Білик

14 квітня 2024 20:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Дмитро Коляденко розповів про стосунки з Іриною Білик — деталі
Шоумен Дмитро Коляденко і співачка Ірина Білик. Фото: instagram/bilyk_iryna
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Чутки про відновлення роману між шоуменом Дмитром Коляденко та співачкою Іриною Білик виявилися брехнею. Зірки лише дружать.

Про це стало відомо  з інтерв'ю в проєкті "Вихідний 2.0".

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Ірина Білик та Дмитро Коляденко не зустрічаються 

Зіркова парочка колишніх частенько підігрівала інтерес прихильників пікантними фото і відео. Виявилось — ніякого прихованого роману немає.

"З колишніми можна дружити, пити чай, але чашку ти не склеїш. Вона розбита була. Не можна повертатися у старі стосунки. Тільки нове життя", — висловився артист.

Шоумен Дмитро Коляденко і співачка Ірина Білик. Фото: instagram/bilyk_iryna
Шоумен Дмитро Коляденко і співачка Ірина Білик. Фото: instagram/bilyk_iryna

Дмитро Коляденко просто дружить з Іриною Білик. Вони, буває, проводять час разом, втім наодинці не залишаються.

"Ми друзі, і все. У нас сексу немає вже давно", — додав танцівник.

Співачка та шоумен зустрічались у період з 2001-го до 2006 року. Творчим особистостям буває важко разом. Так сталося і в них. Дмитро Коляденко шалено ревнував свою дівчину. Через це їхні стосунки закінчилися. 

Нагадаємо, Дмитро Коляденко розповів про те, з ким ходить на побачення та чому прагне нових стосунків. Також Ірина Білик зізналась, який подарунок хоче отримати найбільше.

Дмитро Коляденко
Ірина Білик
секс
відносини
українські зірки
співачка

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