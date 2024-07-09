"Диявол носить Prada" отримав продовження через 18 років — деталі сюжету

Фільм "Диявол носить Prada". Фото: скриншот

Культовий фільм для усіх модників світу "Диявол носить Prada" повертається на екрани через 18 років. Новий сиквел розповість продовження улюбленої історії Міранди Прістлі, яку знову зіграє Меріл Стріп.

Про це пише Variety.

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"Диявол носить Prada" отримав продовження через 18 років

Фільм про світ моди та роботи глянцю "Диявол носить Prada" вийшов на екрани у 2006 році. В основу лягла книга Лорен Вайсбергер, яка у свій час працювала асистенткою в Анни Вінтур — головна редакторка в американському Vogue.

Випустити новий сиквел вирішили Disney спільно з 20th Century Fox. Відомо, що Меріл Стріп повернеться в ролі редакторки журналу "Подіум" Міранди Прістлі, разом з Емілі Блант, яка зіграла її багатостраждальну асистентку. Однак, Енн Гетевей, яка зіграла роль Енді Сакс, не коментує свою участь у проєкті. Ймовірно цього разу історія обійдеться без неї.

Продовження "Диявол носить Prada" буде про Міранду Прістлі. Фото: скриншот фільму

За сюжетом Міранда зіштовхнеться із занепадом колись популярного модного журналу. Єдиною людиною, яка може її врятувати стане її колишня асистентка Емілі Чарльтон, яку зіграла Блант. Нині вона — впливова власниця компаній, які спеціалізуються на розкішній моді. Міранді доведеться просити про допомогу, щоб журнал отримав друге дихання.

Акторки Емілі Блант, Меріл Стріп та Енн Гетевей. Фото: instagram/sagawards

Офіційної дати виходу поки що немає, однак чутки розлітаються швидко. Акторки свою можливу участь також не коментують. Однак, втрьох з'являлись на церемонії SAG Awards та ще й вдягнулись в образи своїх персонажів. Ймовірно, це натяк на майбутній фільм.

Нагадаємо, голлівудський візажист перевтілився в Міранду Прістлі на червоному хіднику. Також акторка Енн Хетевей відзначила п'ять років без алкоголю.