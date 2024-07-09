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"Дьявол носит Prada" возвращается на экраны — сюжет нового сиквела и главные герои

9 июля 2024 13:03
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
"Дьявол носит Prada" получил продолжение через 18 лет - детали сюжета
Фильм "Дьявол носит Prada". Фото: скриншот
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Культовый фильм для всех модников мира "Дьявол носит Prada" возвращается на экраны 18 лет спустя. Новый сиквел расскажет продолжение любимой истории Миранды Пристли, которую снова сыграет Мэрил Стрип.

Об этом пишет Variety.

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"Дьявол носит Prada" получил продолжение спустя 18 лет

Фильм о мире моды и работе глянца "Дьявол носит Prada" вышел на экраны в 2006 году. В основу легла книга Лорен Вайсбергер, которая одно время работала ассистенткой у Анны Винтур — главная редактор в американском Vogue.

Выпустить новый сиквел решили Disney совместно с 20th Century Fox. Известно, что Мэрил Стрип вернется в роли редактора журнала "Подиум" Миранда Пристли, вместе с Эмили Блант, сыгравшей ее многострадальную ассистентку. Однако Энн Гетевей, сыгравшая роль Энди Сакс, не комментирует свое участие в проекте. Вероятно, на этот раз история обойдется без нее.

Продолжение "Дьявол носит Prada" будет о Миранда Пристли. Фото: скриншот фильма
Продолжение "Дьявол носит Prada" будет о Миранда Пристли. Фото: скриншот фильма

По сюжету Миранда столкнется с упадком некогда популярного модного журнала. Единственным человеком, который может его спасти, станет ее бывшая ассистентка Эмили Чарльтон, которую сыграла Блант. Сейчас она — влиятельная владелица компаний, специализирующихся на роскошной моде. Миранда придется просить о помощи, чтобы журнал получил второе дыхание.

Актрисы Эмили Блант, Мэрил Стрип и Энн Гетевей. Фото: instagram/sagawards
Актрисы Эмили Блант, Мэрил Стрип и Энн Гетевей. Фото: instagram/sagawards

Официальной даты выхода пока нет, однако слухи разлетаются быстро. Актрисы свое возможное участие также не комментируют. Однако втроем появлялись на церемонии SAG Awards и еще оделись в образы своих персонажей. Вероятно, это намек на будущий фильм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, голливудский визажист превратился в Миранду Пристли на красном тротуаре. Также актриса Энн Хэтэуэй отметила пять лет без алкоголя.

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