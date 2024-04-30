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Неочікуване зізнання — Енн Хетевей відзначила п'ятиріччя тверезості

30 квітня 2024 09:15
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Оля Мазур
Редактор
Неочікуване зізнання — Енн Хетевей відзначила п'ятиріччя тверезості
Акторка Енн Хетевей. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американська акторка Енн Хетевей вперше поділилася, що втратила інтерес до алкоголю після важкого похмілля у 2018 році. Зараз вона п’ять років твереза.

Про це пише CNN.

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Акторка вперше поділилася своїм рішенням відмовитися від алкоголю під час виступу на "Шоу Еллен ДеДженерес", пояснивши, що тоді вона хоче бути повністю вільною для свого маленького сина. У новому інтерв'ю The New York Times Хетевей розповіла про своє здоров'я та про те, що їй за сорок.

 

Акторка Енн Хетевей зізналася, що відмовилась від алкоголю
Акторка Енн Хетевей. Фото: Reuters

"Є так багато інших речей, які я вважаю віхами. Зазвичай я не говорю про це, але я вже більше п’яти років не вживаю алкоголь. Для мене це віха. Сорок здається подарунком. Справа в тому, що я вагаюся називати це "середнім віком" просто тому, що мене може збити машина сьогодні. Ми не знаємо, чи це середній вік. Ми нічого не знаємо", — сказала зірка.

У своєму інтерв’ю розповіла про те, чи можуть вийти "Щоденники принцеси 3", а також торкнулася того, чи побачить світ інший фільм "Диявол носить Prada".

"Поки що нема чого оголошувати. Але ми працюємо", — поділилася Енн про "щоденники".

Що стосується можливості "Диявол носить Prada 2", вона сказала: "Мабуть, ні".

Її новий фільм — "Ідея про тебе" про жінку років 40, яка заводить роман із поп-співаком у віці 20 років.

Нагадаємо, Енн Хетевей знялась для глянцю. А раніше екснаречена Володимира Кличка розповіла про залежність у минулому.

алкоголь
актори
закордонні зірки
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