Неочікуване зізнання — Енн Хетевей відзначила п'ятиріччя тверезості

Акторка Енн Хетевей. Фото: Reuters

Американська акторка Енн Хетевей вперше поділилася, що втратила інтерес до алкоголю після важкого похмілля у 2018 році. Зараз вона п’ять років твереза.

Про це пише CNN.

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Акторка вперше поділилася своїм рішенням відмовитися від алкоголю під час виступу на "Шоу Еллен ДеДженерес", пояснивши, що тоді вона хоче бути повністю вільною для свого маленького сина. У новому інтерв'ю The New York Times Хетевей розповіла про своє здоров'я та про те, що їй за сорок.

Акторка Енн Хетевей. Фото: Reuters

"Є так багато інших речей, які я вважаю віхами. Зазвичай я не говорю про це, але я вже більше п’яти років не вживаю алкоголь. Для мене це віха. Сорок здається подарунком. Справа в тому, що я вагаюся називати це "середнім віком" просто тому, що мене може збити машина сьогодні. Ми не знаємо, чи це середній вік. Ми нічого не знаємо", — сказала зірка.

У своєму інтерв’ю розповіла про те, чи можуть вийти "Щоденники принцеси 3", а також торкнулася того, чи побачить світ інший фільм "Диявол носить Prada".

"Поки що нема чого оголошувати. Але ми працюємо", — поділилася Енн про "щоденники".

Що стосується можливості "Диявол носить Prada 2", вона сказала: "Мабуть, ні".

Її новий фільм — "Ідея про тебе" про жінку років 40, яка заводить роман із поп-співаком у віці 20 років.

Нагадаємо, Енн Хетевей знялась для глянцю. А раніше екснаречена Володимира Кличка розповіла про залежність у минулому.