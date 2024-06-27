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Зірковий візажист перевтілився в Міранду Прістлі для кутюрного показу Balenciaga

27 червня 2024 12:06
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Алексіс Стоун перевтілився в Міранду Прістлі у Парижі — відео
Зірковий візажист Алексіс Стоун у Парижі. Фото: instagram.com/thealexisstone
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Фешен візажист Алексіс Стоун не припиняє дивувати перевтіленнями. Він прибув на кутюрний показ Balenciaga у Парижі в образі Міранди Прістлі з фільму "Диявол носить Prada".

Відео-перевтілення він виклав в Instagram. 

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Зірковий візажист Алексіс Стоун відомий своїм вмінням повністю змінювати зовнішність. Він вже за традицією перевтілюється в інших людей на модних показах. Цього разу — обрав культову діву Міранду Прістлі з  фільму "Диявол носить Prada".

Зірковий візажист Алексіс Стоун. Фото: instagram.com/thealexisstone
Зірковий візажист Алексіс Стоун. Фото: instagram.com/thealexisstone
Зірковий візажист Алексіс Стоун у Парижі. Фото: instagram.com/thealexisstone
Зірковий візажист Алексіс Стоун у Парижі. Фото: instagram.com/thealexisstone
Зірковий візажист Алексіс Стоун у Парижі. Фото: instagram.com/thealexisstone
Зірковий візажист Алексіс Стоун у Парижі. Фото: instagram.com/thealexisstone

Нагадаємо, Алексіс Стоун перевтілювався в Лану Дель Рей. Також ми розповідали про нову колекцію метеликів та коконів від Balenciaga. 

фільм
мода
Париж
Balenciaga
"Диявол носить Prada"

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