Алексіс Стоун перевтілився в Міранду Прістлі у Парижі — відео

Зірковий візажист перевтілився в Міранду Прістлі для кутюрного показу Balenciaga
27 червня 2024 12:06
Зірковий візажист Алексіс Стоун у Парижі. Фото: instagram.com/thealexisstone
Фешен візажист Алексіс Стоун не припиняє дивувати перевтіленнями. Він прибув на кутюрний показ Balenciaga у Парижі в образі Міранди Прістлі з фільму "Диявол носить Prada".
Відео-перевтілення він виклав в Instagram.
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Зірковий візажист Алексіс Стоун відомий своїм вмінням повністю змінювати зовнішність. Він вже за традицією перевтілюється в інших людей на модних показах. Цього разу — обрав культову діву Міранду Прістлі з фільму "Диявол носить Prada".
Нагадаємо, Алексіс Стоун перевтілювався в Лану Дель Рей. Також ми розповідали про нову колекцію метеликів та коконів від Balenciaga.
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