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Директор Дніпровського театру опери та балету напав з кулаками на артиста

18 січня 2024 18:08
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Директор Дніпровського театру опери та балету напав з кулаками на артиста
Артист Микола Лемешко відразу після нападу. Фото: Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр ім.Т.Шевченка.
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Директор Дніпропетровського театру опери та балету Костянтина Пінчук вдарив актора Миколу Лемешка. Сутичка відбувалась через припарковані автівки.

Про це повідомив Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр.

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Чернігівський обласний музично-драматичний театр публічно звинуватив директора Дніпропетровського театру опери та балету Костянтина Пінчука в нападі на актора Миколу Лемешка.

Артист Микола Лемешко відразу після нападу. Фото: Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр ім.Т.Шевченка.
Артист Микола Лемешко відразу після нападу. Фото: Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр ім.Т.Шевченка.
Артист Микола Лемешко на наступний день після нападу. Фото: Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр ім.Т.Шевченка.
Артист Микола Лемешко на наступний день після нападу. Фото: Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр ім.Т.Шевченка

Згідно з дописом, насилля відбулось 17 січня близько 13:30 перед будівлею Дніпровської опери. 

Під час вивантаження костюмів до актора під’їхала машина, в якій знаходився директор оперного театру. Він вимагав від співробітників відігнати автобус, проте актори не змогли цього зробити. За це директор вийшов з автівки і вдарив в око одного з акторів.

"З машини вийшли дві людини — директор театру Пінчук Костянтин та невідомий чоловік. У грубій формі вимагали відігнати автобус, та зупинити процес вигрузки. Коли їх вимоги не були виконані, директор, знову ж таки у грубій формі, попросив Миколу Лемешка покликати водія. Микола повідомив, що ми фізично не можемо відігнати автобус, бо проїзд заблокований іншими автівками. За це Микола отримав удар в обличчя від директора оперного театру Пінчука Костянтина", – написали представники Чернігівського театру.

Поліція поруч зі свідками та постраждалим. Фото: Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр ім.Т.Шевченка.
Поліція поруч зі свідками та постраждалим. Фото: Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр ім.Т.Шевченка

Після нападу на місце події викликали поліцію. До них під'їхали люди в іншій автівці і почали погрожувати фізичною розправою, проте поліція не зреагувала. 

Директор Дніпровської опери Костянтин Пінчук прокоментував ситуацію журналісту видання "УП.Культура"

"Буду телефонувати директору Чернігівського театру, розбиратися. Я думаю, що прийдеться мені шукати адвоката і на директора, на Чернігівський театр, подавати в суд за наклеп", — заперечив всі звинувачення Пінчук.

Актор Микола Лемешко розповів, що напад на нього бачили і інші артисти з театральної трупи. Також він додав, що у момент прибуття поліції директор вже поїхав з театру на іншій автівці.

Поліція з постраждалим. Фото: Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр ім.Т.Шевченка
Поліція з постраждалим Миколою Лемешком. Фото: Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр ім.Т.Шевченка

Раніше зірка Марвел розповів, як ледве не загинув під снігоприбиральною машиною.

Також поліція вважає, що зірка "Беверлі-Гіллз" сам винен у бійці з байкерами.

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