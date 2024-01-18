Директор Дніпровського театру опери та балету напав з кулаками на артиста
Директор Дніпропетровського театру опери та балету Костянтина Пінчук вдарив актора Миколу Лемешка. Сутичка відбувалась через припарковані автівки.
Про це повідомив Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр.
Директор театру напав на підлеглого артиста в Дніпрі
Чернігівський обласний музично-драматичний театр публічно звинуватив директора Дніпропетровського театру опери та балету Костянтина Пінчука в нападі на актора Миколу Лемешка.
Згідно з дописом, насилля відбулось 17 січня близько 13:30 перед будівлею Дніпровської опери.
Під час вивантаження костюмів до актора під’їхала машина, в якій знаходився директор оперного театру. Він вимагав від співробітників відігнати автобус, проте актори не змогли цього зробити. За це директор вийшов з автівки і вдарив в око одного з акторів.
"З машини вийшли дві людини — директор театру Пінчук Костянтин та невідомий чоловік. У грубій формі вимагали відігнати автобус, та зупинити процес вигрузки. Коли їх вимоги не були виконані, директор, знову ж таки у грубій формі, попросив Миколу Лемешка покликати водія. Микола повідомив, що ми фізично не можемо відігнати автобус, бо проїзд заблокований іншими автівками. За це Микола отримав удар в обличчя від директора оперного театру Пінчука Костянтина", – написали представники Чернігівського театру.
Після нападу на місце події викликали поліцію. До них під'їхали люди в іншій автівці і почали погрожувати фізичною розправою, проте поліція не зреагувала.
Директор Дніпровської опери Костянтин Пінчук прокоментував ситуацію журналісту видання "УП.Культура".
"Буду телефонувати директору Чернігівського театру, розбиратися. Я думаю, що прийдеться мені шукати адвоката і на директора, на Чернігівський театр, подавати в суд за наклеп", — заперечив всі звинувачення Пінчук.
Актор Микола Лемешко розповів, що напад на нього бачили і інші артисти з театральної трупи. Також він додав, що у момент прибуття поліції директор вже поїхав з театру на іншій автівці.
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