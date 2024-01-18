Директор Днепровского театра оперы и балета напал с кулаками на артиста

Артист Микола Лемешко сразу после нападения. Фото: Черниговский областной академический музыкально драматический театр им.Т.Шевченко.

Директор Днепропетровского театра оперы и балета Константин Пинчук ударил актера Николая Лемешко. Драка произошла из-за припаркованных автомобилей.

Об этом сообщил Черниговский областной академический музыкально-драматический театр.

Читайте также:

Директор театра напал на подчиненного артиста в Днепре

Черниговский областной музыкально-драматический театр публично обвинил директора Днепропетровского театра оперы и балета Константина Пинчука в нападении на актера Миколу Лемешко.

Артист Микола Лемешко сразу после нападения. Фото: Черниговский областной академический музыкально драматический театр им.Т.Шевченко.

Артист Микола Лемешко на следующий день после нападения. Фото: Черниговский областной академический музыкально драматический театр им.Т.Шевченко

Согласно сообщению, насилие произошло 17 января около 13:30 перед зданием Днепровской оперы.

При выгрузке костюмов к актеру подъехала машина, в которой находился директор оперного театра. Он потребовал от сотрудников отогнать автобус, однако актеры не смогли этого сделать. За это директор вышел из автомобиля и ударил в глаза одного из актеров.

"Из машины вышли два человека — директор театра Пинчук Константин и неизвестный мужчина. В грубой форме требовали отогнать автобус и остановить процесс выгрузки. Когда их требования не были выполнены, директор, опять же в грубой форме, попросил Миколу Лемешко позвать водителя. Микола сообщил, что мы физически не можем отогнать автобус, потому что проезд заблокирован другими автомобилями. За это Микола получил удар в лицо от директора оперного театра Пинчука Константина", — написали представители Черниговского театра.

Полиция рядом со свидетелями и пострадавшим. Фото: Черниговский областной академический музыкально драматический театр им.Т.Шевченко

После нападения на место происшествия вызвали полицию. К ним подъехали люди в другом автомобиле и начали угрожать физической расправой, однако полиция не среагировала.

Директор Днепровской оперы Константин Пинчук прокомментировал ситуацию журналисту издания "УП.Культура".

"Буду звонить по телефону директору Черниговского театра, разбираться. Я думаю, что придется мне искать адвоката и на директора, на Черниговский театр подавать в суд за клевету" , — возразил все обвинения Пинчук.

Актер Микола Лемешко рассказал, что нападение на него видели и другие артисты из театральной труппы. Также он добавил, что в момент прибытия полиции директор уже уехал из театра на другой машине.

Полиция с пострадавшим Миколою Лемешко. Фото: Черниговский областной академический музыкально драматический театр им.Т.Шевченко

Ранее звезда Марвел рассказал, как чуть не погиб под снегоуборочной машиной.

Также полиция считает, что звезда "Беверли-Гиллз" сам виноват в драке с байкерами.