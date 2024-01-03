Зірка Марвел розповів, як ледве не загинув під снігоприбиральною машиною

Джеремі Реннер. Фото: Marvel.

Актор Джеремі Реннер, який зіграв героя Клінта Бартона в Marvel, поділився історією про смертельну аварію зі снігоприбиральною машиною.

Про це пише видання People.

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Джеремі Реннера 1 січня переїхала снігоприбиральна машина

Джеремі Реннер допомагав своєму племіннику витягти автомобіль з-під снігу. Його снігоприбиральна машина сказилася і переїхала актора. Це сталося 1 січня 2023 року.

Актор зламав понад 30 кісток, переніс кілька операцій і тривалий час відновлювався.

"Перше, що я сказав, коли я прокинувся, що мені шкода. Я знаю, як це може відчуватися з іншого боку, це дуже боляче, коли хтось відчуває такий жах. Я не міг уявити, як змусив людей почуватися того ранку", — розповів актор.

Джеремі був засмучений трагічним випадком не через важкі травми, а тому що завдав шкоди своїй родині. Він боїться, що вони ніколи не зможуть забути страшної сцени.

"Мій бідолашний племінник не зможе не бачити, тримаючи мене за руку, як мої очі лізуть з голови, і я намагаюся зробити вдих. Я залишив йому такі спогади, які неможливо забути", — поділився переживаннями актор.

Мати Джеремі Реннера хотіла спалити "ратрак"

Матір актора хотіла назавжди позбутися механізму, який переламав її сина у прямому сенсі, проте Джеремі був проти. Він сказав, що йому потрібна "ця штука, щоб заходити та виходити з під’їзду, інакше ми там застрягнемо".

Одужання артиста було важким, проте йому було заради кого боротися. Він хотів повернутися до своєї великої родини. Особливо до маленької 10-річної доньки.

"Я попросив її "чекати мене", коли вперше побачив її 14 січня, коли приїхав додому. Мені стало краще і їй стало краще, вона менше боялася. Просто немає кращого стимулу для одужання, ніж зцілення сім’ї та друзів", — сказав Джеремі.

Раніше у Marvel попрощалися із зіркою "Локі" після гучного рішення суду.

Нагадаємо, що зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" вперше розповів подробиці бійки з байкерами.