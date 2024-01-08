Поліція вважає, що зірка "Беверлі-Гіллз" сам винен у бійці з байкерами
У житті актора Яна Зірінга, який відомий з серіалу "Беверлі-Гіллз", стався прикрий інцедент — на нього напали байкери і розтрощили автівку. Поліція вважає, що бійку розпочав сам артист.
Про це пише TMZ.
Поліція розслідує лише вандалізм щодо майна Яна Зірінга
Поліцейські, які розслідують напад байкерів на Яна Зірінга, вирішили, що будуть розбиратися лише у вандалізмі. Винних у біці розшукувати не будуть.
У справі з'явились нові відео, на яких видно, що першим бійку розпочав Ян Зірінг. Він штовхнув одного байкера і спровокував його цим.
Поліція вважає, що ніхто з байкерів заяву на актора подавати не буде. Головна причина — у місті заборонено їздити на мінімотоциклах, на яких були четверо нападників.
Також на відео чітко видно, що один з байкерів розбиває лобове сло автівки актора. Нині його розшукує поліція. Після розлідування справу буде передано окружному прокурору Лос-Анджелеса.
Раніше ми показували, що сталося з авто актора після бійки.
Нагадаємо, що на Зірінга напали напередодні нового року.
Читайте Новини.LIVE!