Поліція вважає, що зірка "Беверлі-Гіллз" сам винен у бійці з байкерами

Актор Ян Зірінг. Фото: instagram.com/ianziering/

У житті актора Яна Зірінга, який відомий з серіалу "Беверлі-Гіллз", стався прикрий інцедент — на нього напали байкери і розтрощили автівку. Поліція вважає, що бійку розпочав сам артист.

Про це пише TMZ.

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Поліцейські, які розслідують напад байкерів на Яна Зірінга, вирішили, що будуть розбиратися лише у вандалізмі. Винних у біці розшукувати не будуть.

У справі з'явились нові відео, на яких видно, що першим бійку розпочав Ян Зірінг. Він штовхнув одного байкера і спровокував його цим.

Поліція вважає, що ніхто з байкерів заяву на актора подавати не буде. Головна причина — у місті заборонено їздити на мінімотоциклах, на яких були четверо нападників.

Також на відео чітко видно, що один з байкерів розбиває лобове сло автівки актора. Нині його розшукує поліція. Після розлідування справу буде передано окружному прокурору Лос-Анджелеса.

Напад на актора Яна Зірінга. Фото: очевидці подіїї/ TMZ

Раніше ми показували, що сталося з авто актора після бійки.

Нагадаємо, що на Зірінга напали напередодні нового року.