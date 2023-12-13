Discovery відзняв серіал про 22-річну українку, яка видавала себе за маленьку дитину

Наталія Грейс. Фото: стопкадр з серіалу "Загадкова історія Наталії Грейс"

На Discovery вийде документальний серіал про 22-річну українку. Дівчина видавала себе за 6-річну дівчинку, коли її всиновлювала сім'я американців.

Трейлер стрічки випустили у соцмережі X.

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Документальний фільм "Загадкова історія Наталії Грейс" — це історія про американське подружжя Майкла та Крістіну Барнеттів, які у 2010 році удочерили, як вони вважали, 6-річну дівчинку з України.

Згодом американці почали сумніватись щодо реального віку Наталії і зрештою зрозуміли, що вона доросла жінка, яка страждає на карликовість.

Picking up where the shocking finale left off, NATALIA SPEAKS dives headfirst into the questions, controversies, and secrets unearthed in the first installment, but this time, Natalia shares her side of the story. Join us for the premiere Monday, January 1 at 9/8c. #NataliaGrace pic.twitter.com/bCvHMl30pF — Investigation Discovery (@DiscoveryID) November 22, 2023

Подружжя заявили, що всиновлена дівчина мала "злі наміри". Намагалась зашкодити їм та їхнім біологічним дітям.

За два роки після удочеріння Наталії пара звернулась до суду, щоб встановити реальний вік дівчини. Виявилось, що їй тоді вже було 22.

У 2013 році сім'я покинула Наталію, переїхавши до Канади. Тоді ця історія шокувала весь світ, і медіа гуділи про цей скандал. Команда Discovery вирішили дізнатися про все в самої Наталії, як вона бачить свою історію.

"У кожній брехні є прихована правда, проте потрібно достатньо копнути, щоб її побачити. Це не зійде їм з рук. Це моя версія історії. Виглядаю як монстр?" — каже Наталія у трейлері серіалу.

Серіал стане доступний для перегляду з 1 січня 2024 року.

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