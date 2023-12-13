Друга частина "Дюни" вражає масштабом війни та катастроф — трейлер

Тімоте Шаламе в "Дюна 2". Фото: стопкадр з фільму

Вийшов новий трейлер другої частини "Дюни". Warner Bros. вирішили підігріти бажання фанатів подивитися стрічку. У трейлері чітко дали зрозуміти, що масштаб фільму неймовірний.

Трейлер вийшов на YouTube кінокомпанії.

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Друга частина буде присвячена боротьбі головного героя Пола, якого грає Шаламе, за планету Арракіс та його коханню з фріменкою Чані, яку грає Зендея.

Міфічна подорож Пола продовжується, він набирається сил, об'єднується з фріменами та постає перед вибором — кохання чи доля всесвіту. Він єдиний, хто бачить різні сценарії майбутнього і зможе покласти край війні.

Друга частина фільму вражає масштабом — епічні масові битви, три величезні земляні хробаки, яких осідлали фрімени та безкраї пісочні дюни.

Фільм має вийти на екранах кінотеатрів 29 лютого 2024 року.

Про що розповідає "Дюна"

Сага "Дюна" є адаптацією однойменного бестселера Френка Герберта. Твір розповідає історію про пустельну планету Арракіс, де видобуваються унікальні речовини — прянощі. У центрі сюжету — життя молодого Пола Атріда, якому визначено долею назавжди змінити імперію та природу Дюни.

Перша частина саги була надзвичайно успішною і стала шестиразовим лауреатом премії "Оскар". Фільм зібрав у прокаті понад 400 мільйонів доларів, хоча витрачено на нього було 165 мільйонів доларів.

Трейлер фільму "Дюна 2". Фото: стопкадр з відео

Нагадаємо, що у Музеї мадам Тюссо створюють воскову фігуру Тімоті Шаламе.

Раніше під час презентації нової частини "Дюни" акторка отримала від фанатів по обличчю.