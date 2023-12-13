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Discovery снял сериал о 22-летней украинке, которая выдавала себя за маленького ребенка

13 декабря 2023 15:44
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Discovery снял сериал о 22-летней украинке, которая выдавала себя за маленького ребенка
Наталья Грейс. Фото: стопкадр из сериала "Загадочная история Натальи Грейс"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

На Discovery выйдет документальный сериал о 22-летней украинке. Девушка выдавала себя за 6-летнюю девочку, когда ее усыновляла семья американцев.

Трейлер ленты был выпущен в соцсети X .

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История Наталии Грейс шокировала весь мир

Документальный фильм "Загадочная история Натальи Грейс" — это история об американских супругах Майкле и Кристине Барнетте, которые в 2010 году удочерили, как они считали, 6-летнюю девочку из Украины.

Впоследствии американцы стали сомневаться в реальном возрасте Натальи и в конце концов поняли, что она взрослая женщина, страдающая карликовостью.

Супруги заявили, что усыновленная девушка имела "злые намерения". Пыталась нанести вред им и их биологическим детям.

Через два года после удочерения Натальи, пара обратилась в суд, чтобы установить реальный возраст девушки. Оказалось, что ей тогда было 22.

В 2013 году семья покинула Наталию, переехав в Канаду. Тогда эта история шокировала весь мир и медиа гудели об этом скандале. Команда Discovery решила узнать все в самой Натальи, как она видит свою историю.

"В каждой лжи есть скрытая правда, однако нужно достаточно копнуть, чтобы ее увидеть. Это не сойдет им с рук. Это моя версия истории. выгляжу, как монстр?" — говорит Наталья в трейлере сериала.

Сериал станет доступным для просмотра с 1 января 2024 года.

Напомним, что стала известна дата выхода третьего сезона "Бриджертонов".

Ранее мы писали, что вышел новый трейлер "Дюны 2".

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