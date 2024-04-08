Ґодзілла та Конг збирають мільйони у кінопрокаті — скільки саме

Режисер фільму "Ґодзілла та Конґ: Нова імперія" Адам Вінгард. Фото: Reuters

Другий тиждень поспіль лідерство в кінопрокаті Північної Америки утримує фантастичний бойовик "Ґодзілла та Конґ: Нова імперія". Жодній з новинок не вдалось обійти нову стрічку популярної франшизи.

Про це повідомляє видання Variety.

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Кіностудії Warner Bros. і Legendary Entertainment отримали 31,7 млн доларів із 3948 кінотеатрів у США та Канаді за другі вихідні після релізу. Дві головні новинки тижня, а саме бойовик "Манкімен" та фільм жахів "Омен: Початок" не змогли показати кращі результати. Хорор й взагалі дебютував на четвертому місці зі "скромними" 8,3 млн доларів.

Продажі квитків на "Ґодзілла та Конґ: Нова імперія" упали на 60% порівняно з дебютом, який склав 80 млн доларів. Загальні збори стрічки становлять 132 млн доларів у Північній Америці та 361 млн доларів у світі в цілому. Зазначимо, що бюджет фантастичного бойовика склав 135 млн доларів.

Стрічка є прямим продовженням фільму "Ґодзілла проти Конґа", що вийшов у 2021 році. Це п’ятий проєкт у франшизі MonsterVerse. Зйомки проходили в Австралії, зокрема у місті Голд-Кост на Тихоокеанському узбережжі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, що голлівудська акторка Різ Візерспун готує серіал за сюжетом франшизи "Білявка в законі".