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Ґодзілла та Конг утримують лідерство в кінопрокаті — скільки зібрали

8 квітня 2024 08:14
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Стас Кожушко
Редактор
Ґодзілла та Конг збирають мільйони у кінопрокаті — скільки саме
Режисер фільму "Ґодзілла та Конґ: Нова імперія" Адам Вінгард. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Другий тиждень поспіль лідерство в кінопрокаті Північної Америки утримує фантастичний бойовик "Ґодзілла та Конґ: Нова імперія". Жодній з новинок не вдалось обійти нову стрічку популярної франшизи. 

Про це повідомляє видання Variety

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Кіностудії Warner Bros. і Legendary Entertainment отримали 31,7 млн доларів із 3948 кінотеатрів у США та Канаді за другі вихідні після релізу. Дві головні новинки тижня, а саме бойовик "Манкімен" та фільм жахів "Омен: Початок" не змогли показати кращі результати. Хорор й взагалі дебютував на четвертому місці зі "скромними" 8,3 млн доларів. 

Продажі квитків на "Ґодзілла та Конґ: Нова імперія" упали на 60% порівняно з дебютом, який склав  80 млн доларів. Загальні збори стрічки становлять 132 млн доларів у Північній Америці та 361 млн доларів у світі в цілому. Зазначимо, що бюджет фантастичного бойовика склав 135 млн доларів. 

Стрічка є прямим продовженням фільму "Ґодзілла проти Конґа", що вийшов у 2021 році. Це п’ятий проєкт у франшизі MonsterVerse. Зйомки проходили в Австралії, зокрема у місті Голд-Кост на Тихоокеанському узбережжі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, що голлівудська акторка Різ Візерспун готує серіал за сюжетом франшизи "Білявка в законі".

кіно
гроші
Голлівуд
кінотеатри

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