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Disney показали трейлер сериала о культовом модельере Карле Лагерфельде

25 апреля 2024 15:17
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Вышел трейлер сериала "Стать Карлом Лагерфельдом" — видео
Кадры из сериала "Стать Карлом Лагерфельдом". Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор


Disney+ представил трейлер долгожданного сериала "Стать Карлом Лагерфельдом". Главную роль культового модельера сыграл звезда "Мстителей" Даниэл Брюль.

Соответствующий ролик был опубликован на YouTube.

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Новый сериал повествует о становлении знаменитого модельера Карла Лагерфельда в мире парижской высокой моды 1970-х годов.

Сериал о Карле Лагерфельде
Кадры из сериала "Стать Карлом Лагерфельдом". Фото: скриншот YouTube

Сюжет начинается в 1972 году, когда 38-летний Лагерфельд еще не был известен широкой публике и работал дизайнером прет-а-порте (одежда, которая отшивается большими партиями в стандартных размерах). Главный герой влюбляется в Жака де Башера, который вдохновил его бросить вызов самому себе и стать самым известным в мире французским модельером.

Биографический сериал о Лагерфельде
Кадры из сериала "Стать Карлом Лагерфельдом". Фото: скриншот YouTube

Действие сериала показывает клановое соперничество и битвы эго в мире высокой моды, эпические вечеринки и декаданс, бурный роман Лагерфельда с де Башером и их дружбу.

Жизнь Лагерфельда
Кадры из сериала "Стать Карлом Лагерфельдом". Фото: скриншот YouTube

Над созданием "Стать Карлом Лагерфельдом" работали сразу два известных продюсера — француз Жером Саль, (создавший "Компромат", "Тотемы", "Одиссея" и "Зулу"), который снял 1, 2 и 6 серии. Остальные серии сняла режиссер Одри Эстроуго, известная такими лентами как "Автентик" и "Героини".

Наряды Лагерфельда
Кадры из сериала "Стать Карлом Лагерфельдом". Фото: скриншот YouTube

Сериал станет доступен для просмотра на стриминговой платформе Disney+ с 7 июня.

Напомним, фильм "Годзилла и Конг" собрал рекордные суммы в кинопрокате. А киностудия Warner Bros. показала первый тизер-трейлер нового фильма "Джокер: Безумие на двоих".

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