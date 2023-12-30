Дитяче захоплення — Саша Бо розповіла, що вона колекціонує
Блогерка-мільйонниця Саша Бо поділилась своїм цікавим захопленням з підписниками. Вона колекціонує дитячі іграшки.
Зірка виклала сторіз у instagram.
Саша Бо колекціонує ляльки
Відома блогерка Саша Бо розповіла про своє захоплення. Вона колекціонує ляльки Poppy Parker. Сьогодні вона поділилась новим надходженням — Angel NUD. Така іграшка коштує близько 10-12 тисяч гривень.
Блогерка має ще три ляльки цієї ж колекції. Вони вишукані, святково вдягнені та прекрасні.
Саша Бо досі грається ляльками. Вона перевдягає їх і це приносить їй чималу радість.
"Моя внутрішня дитина отримує шалене задоволення, коли я переодягаю їх і змінюю аксесуари", — зізналась блогерка.
Poppy Parker від компанії Integrity Toys — це колекційні ляльки в ретростилі. В основі їхнього образу лежить мода Нью-Йорка кінця 1950-х — початку 1960-х років.
За історією Поппі прибуває до Нью-Йорка і відкриває для себе чари цього міста. Вона мріє стати найвідомішою юною фотомоделлю. Дівчина пробує себе в різних ролях, але завжди має вишуканий вигляд.
Раніше Саша Бо вперше показала своє тіло після пологів.
Нагадаємо, що нещодавно блогерка похрестила донечку Віру.
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