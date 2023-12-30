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Дитяче захоплення — Саша Бо розповіла, що вона колекціонує

30 грудня 2023 14:03
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Дитяче захоплення — Саша Бо розповіла, що вона колекціонує
Блогерка Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Блогерка-мільйонниця Саша Бо поділилась своїм цікавим захопленням з підписниками. Вона колекціонує дитячі іграшки.

Зірка виклала сторіз у instagram.

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Саша Бо колекціонує ляльки

Відома блогерка Саша Бо розповіла про своє захоплення. Вона колекціонує ляльки Poppy Parker. Сьогодні вона поділилась новим надходженням — Angel NUD. Така іграшка коштує близько 10-12 тисяч гривень.

Сторіз Саші Бо
Сторіз Саші Бо. Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерка має ще три ляльки цієї ж колекції. Вони вишукані, святково вдягнені та прекрасні.

Саша Бо досі грається ляльками. Вона перевдягає їх і це приносить їй чималу радість.

"Моя внутрішня дитина отримує шалене задоволення, коли я переодягаю їх і змінюю аксесуари", — зізналась блогерка.

Сторіз Саші Бо
Сторіз Саші Бо. Фото: instagram.com/sashaabo

Poppy Parker від компанії Integrity Toys — це колекційні ляльки в ретростилі. В основі їхнього образу лежить мода Нью-Йорка кінця 1950-х — початку 1960-х років.

За історією Поппі прибуває до Нью-Йорка і відкриває для себе чари цього міста. Вона мріє стати найвідомішою юною фотомоделлю. Дівчина пробує себе в різних ролях, але завжди має вишуканий вигляд.

Раніше Саша Бо вперше показала своє тіло після пологів.

Нагадаємо, що нещодавно блогерка похрестила донечку Віру.

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